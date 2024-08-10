Армія РФ убила двох дітей під час обстрілу Костянтинівки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ убила двох дітей під час обстрілу Костянтинівки

Костянтинівка
Джерело:  online.ua

Станом на ранок 10 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок обстрілу супермаркету в Костянтинівці, який 9 серпня здійснили російські загарбники. Також повідомляється, що ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.

Головні тези:

  • Російська армія вчинила теракт в Костянтинівці, в результаті чого загинули 14 людей, серед них 2 дітей віком 9 та 11 років.
  • Уже розпочато розслідування цієї трагедії та вживаються всі необхідні заходи для встановлення винних.
  • Володимир Зеленський засудив терористичний акт та заявив, що Росія понесе відповідальність за свої злочини.

Росія продовжує вбивати українських дітей

Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей — це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі ймовірно, 1 дитини, — повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окрім того, наголошується, що наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ, — йдеться в заяві місцевої прокуратури.

Теракт РФ у Костянтинівці 9 серпня. Що важливо знати

9 серпня близько 11:05 російські загарбники завдали авіаудар по м. Костянтинівка.

За попередніми даними, для цього ворог використав ракету «Х-38».

Армія РФ влучила по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

На теракт одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей. Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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