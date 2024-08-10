ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ — відео

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії. Також у мережі публікують перші відеодокази.

Головні тези:

  • Збройні сили України змогли ввійти на Бєлгородщину під прикриттям артилерії та взяти під контроль населений пункт Пороз.
  • Генштаб ЗСУ зберігає інформаційну тишу, але російські пропагандисти розповсюджують інформацію про розвиток ситуації у Бєлгородській області.
  • Опубліковані відеодокази підтверджують прорив українських воїнів у Пороз.

ЗСУ уже на Бєлгородщині. Що відомо

Оскільки Генштаб ЗСУ зберігає “інформаційну тишу” та не коментує події у Курській та Бєлгородській областях, реальна ситуація там залишається невідомою.

Однак провладні російські телеграм-канали вранці 10 серпня заявили про те, що Збройні сили України нібито уже прорвалися на Бєлгородщину.

Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в нп Пороз Грайворонского міського округу Бєлгородської області, — пише російський військовий канал “Записки ветерана”.

Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:

На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава!

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Що відомо про ситуацію у Курській області РФ

Станом на ранок 10 серпня російські телеграм-канали повідомляють про важкі бої та безуспішні спроби російських військових витіснити ЗСУ з захоплених територій.

Мартинівка, за яку 9 серпня точились бої, перейшла під контроль України.

Мартинівку тупо здали, - поскаржився один з російських воєнкорів.

Окрім того, з’явилася інформація про ймовірний прорив ЗСУ в одне з селищ на південь від Суджи.

Фото: скриншот

Російські сили заявляють про активну роботу українських FPV-дронів в повітрі, підтягнуту артилерію і збільшення кількості прильотів.

Міноборони РФ стверджує, що вночі БпЛА атакували Курську та Ярославську області: нібито "знищено" 32 дрони, більшість над Курщиною.

Вночі у Курській, Брянській та Бєлгородській областях був введений режим "КТО" (контр-терористичної операції).

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