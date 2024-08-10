ЗСУ прорвалися у Бєлгородську область РФ — відео

Вранці 10 серпня в мережі з'явилася інформація про те, що Збройні сили України знаходяться на території Бєлгородської області Росії. Також у мережі публікують перші відеодокази.
Головні тези:
- Збройні сили України змогли ввійти на Бєлгородщину під прикриттям артилерії та взяти під контроль населений пункт Пороз.
- Генштаб ЗСУ зберігає інформаційну тишу, але російські пропагандисти розповсюджують інформацію про розвиток ситуації у Бєлгородській області.
- Опубліковані відеодокази підтверджують прорив українських воїнів у Пороз.
ЗСУ уже на Бєлгородщині. Що відомо
Оскільки Генштаб ЗСУ зберігає “інформаційну тишу” та не коментує події у Курській та Бєлгородській областях, реальна ситуація там залишається невідомою.
Однак провладні російські телеграм-канали вранці 10 серпня заявили про те, що Збройні сили України нібито уже прорвалися на Бєлгородщину.
Також у мережі опублікували відеодоказ, однак дата зйомки наразі невідома:
На відео можна побачити 5 українських воїнів. Один з них заявляє:
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Що відомо про ситуацію у Курській області РФ
Станом на ранок 10 серпня російські телеграм-канали повідомляють про важкі бої та безуспішні спроби російських військових витіснити ЗСУ з захоплених територій.
Мартинівка, за яку 9 серпня точились бої, перейшла під контроль України.
Окрім того, з’явилася інформація про ймовірний прорив ЗСУ в одне з селищ на південь від Суджи.
Російські сили заявляють про активну роботу українських FPV-дронів в повітрі, підтягнуту артилерію і збільшення кількості прильотів.
Міноборони РФ стверджує, що вночі БпЛА атакували Курську та Ярославську області: нібито "знищено" 32 дрони, більшість над Курщиною.
Вночі у Курській, Брянській та Бєлгородській областях був введений режим "КТО" (контр-терористичної операції).
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