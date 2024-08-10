ГУР знищило російського "Тунця" та пошкодило ще 3 плавзасоби ворога у Криму — відео

Головне управління розвідки України відзвітувало про проведення успішної операції в окупованому Росією українському Криму. Завдяки спецпідрозділу ГУР “Group 13” та дрону MAGURA V5 вдалося вполювати ще один російський катер “Тунець”.

Що відомо про результати нової операції ГУР в Криму

Вона відбувалася у ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Саме там воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13”, задіявши ударний морський дрон MAGURA V5, змогли знищити чергове судно армії РФ ― швидкісний катер проєкту КС 701 типу “Тунєц”.

Окрім того, наголошується, що в результаті операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.

Що важливо розуміти, вже не перший впольований біля берегів півострова “Тунєц”: два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні 2024 року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 московити (росіяни — ред.) в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики, — наголошує ГУР. Поширити

ГУР дякує усім українцям, які посприяли проведенню цієї операції

Висловлюємо вдячність усім громадянам України, хто долучився до організованого журналістами телемарафону «Єдині новини» благодійного проєкту “Маґури для ГУР”. Дякуємо за чергове вагоме посилення спроможностей Воєнної розвідки України! , — йдеться в заяві української розвідки. Поширити

У ГУР звертають увагу на те, що завдяки спільним зусиллям медіаспільноти та громадськості необхідні 10 мільйонів гривень на придбання новітньої української зброї ― зібрано.

Окрім того, зазначається, що міжнародні експерти визнали ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні.

Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден країни-агресорки РФ, 9 з них ― знищені.