ГУР знищило російського "Тунця" та пошкодило ще 3 плавзасоби ворога у Криму — відео

Головне управління розвідки України відзвітувало про проведення успішної операції в окупованому Росією українському Криму. Завдяки спецпідрозділу ГУР “Group 13” та дрону MAGURA V5 вдалося вполювати ще один російський катер “Тунець”.
Головні тези:
- Окрім знищеного “Тунця”, в результаті операції ГУР було пошкоджено ще три плавзасоби ворога, тип яких встановлюється.
- Спецпідрозділ ГУР “Group 13” вкотре успішно застосував ударний морський дрон MAGURA V5.
- Міжнародні експерти визнали ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні.
Що відомо про результати нової операції ГУР в Криму
Вона відбувалася у ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому росіянами Криму.
Саме там воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13”, задіявши ударний морський дрон MAGURA V5, змогли знищити чергове судно армії РФ ― швидкісний катер проєкту КС 701 типу “Тунєц”.
Окрім того, наголошується, що в результаті операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.
Що важливо розуміти, вже не перший впольований біля берегів півострова “Тунєц”: два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні 2024 року.
ГУР дякує усім українцям, які посприяли проведенню цієї операції
У ГУР звертають увагу на те, що завдяки спільним зусиллям медіаспільноти та громадськості необхідні 10 мільйонів гривень на придбання новітньої української зброї ― зібрано.
Окрім того, зазначається, що міжнародні експерти визнали ударну платформу MAGURA V5 найрезультативнішим дроном у російсько-українській війні.
Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 суден країни-агресорки РФ, 9 з них ― знищені.
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