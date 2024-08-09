Спецпризначенці ГУР знищили близько 30 окупантів РФ на Кінбурнській косі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці ГУР знищили близько 30 окупантів РФ на Кінбурнській косі — відео

ГУР
Спецпризначенець

Під час рейду на тимчасово окуповану росіянами Кінбурнську косу спецпризначенці Головного управління розвідки ліквідували десятки російських військових та їхню техніку.

Головні тези:

  • Спецпризначенці Головного управління розвідки ліквідували десятки російських окупантів та їх техніку на Кінбурнській косі.
  • У результаті рейду було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.
  • Участь у десантній операції взяли підрозділи спеціальних підрозділів Тимура ГУР МО України під псевдонімами «Химера», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор».

Десант ГУР на Кінбурн: знищено 30 окупантів РФ

9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

Про це повідомило ГУР.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складниками Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «Морський вокзал» та «Пам’ятник Суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України. Слава Україні!

Що кажуть у ГУР щодо спецоперації на Тендрівській косі

7 серпня у ГУР розповіли про успішне проведення операції на Тендрівській косі.

У ній брали участь спецпризначенці спецпідрозділу ГУР «Артан» та Морського центру військової розвідки.

Зазначається, що спецпризначенці ГУР провели десантну операцію на Тендрівській косі, де знищили ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян.

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат, — наголошують у ГУР.

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