Міжнародний легіон ГУР показав знищення окупантів РФ на Сумщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Міжнародний легіон ГУР показав знищення окупантів РФ на Сумщині — відео

ГУР
Міжнародний легіон ГУР показав знищення окупантів РФ на Сумщині — відео

Легіонери ГУР Міноборони продовжують знищувати окупантів на Сумському напрямку. Зʼявилося відео бойової роботи проти армії РФ.

Головні тези:

  • Міжнародний легіон ГУР Міноборони продовжує знищувати окупантів на Сумському напрямку, використовуючи FPV-дрони.
  • Ситуація на Сумщині залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України, які забезпечують захист та безпеку регіону.
  • На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району.

ГУР показало роботу легіонерів на Сумському напрямку

На відео можна побачити роботу легіонерів воєнної розвідки. Воїни за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська РФ.

Нагадаємо, Сумська область межує відразу з трьома областями Росії — Брянською, Курською та Бєлгородською.

З 6 серпня тривають бої в прикордонні РФ Курської області. Росіяни заявили, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.

За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району:

  • Краснопільської

  • Миколаївської сільської

  • Миропільської

  • Юнаківської

  • Хотінської

У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.

Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.

Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.

Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області — це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині.

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