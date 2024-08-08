Міжнародний легіон ГУР показав знищення окупантів РФ на Сумщині — відео

Легіонери ГУР Міноборони продовжують знищувати окупантів на Сумському напрямку. Зʼявилося відео бойової роботи проти армії РФ.
Головні тези:
- Міжнародний легіон ГУР Міноборони продовжує знищувати окупантів на Сумському напрямку, використовуючи FPV-дрони.
- Ситуація на Сумщині залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України, які забезпечують захист та безпеку регіону.
- На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району.
ГУР показало роботу легіонерів на Сумському напрямку
На відео можна побачити роботу легіонерів воєнної розвідки. Воїни за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська РФ.
Нагадаємо, Сумська область межує відразу з трьома областями Росії — Брянською, Курською та Бєлгородською.
З 6 серпня тривають бої в прикордонні РФ Курської області. Росіяни заявили, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.
Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.
У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію
На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.
За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району:
Краснопільської
Миколаївської сільської
Миропільської
Юнаківської
Хотінської
У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.
Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.
Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.
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