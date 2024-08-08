Міжнародний легіон ГУР показав знищення окупантів РФ на Сумщині — відео

Легіонери ГУР Міноборони продовжують знищувати окупантів на Сумському напрямку. Зʼявилося відео бойової роботи проти армії РФ.

ГУР показало роботу легіонерів на Сумському напрямку

На відео можна побачити роботу легіонерів воєнної розвідки. Воїни за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська РФ.

Нагадаємо, Сумська область межує відразу з трьома областями Росії — Брянською, Курською та Бєлгородською.

З 6 серпня тривають бої в прикордонні РФ Курської області. Росіяни заявили, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад Сумського району, йдеться про 6 тис цивільних.

За результатами засідання було підписане розпорядження начальника Сумської ОВА щодо впровадження обов’язкової евакуації 23 населених пунктів 5 громад Сумського району:

Краснопільської

Миколаївської сільської

Миропільської

Юнаківської

Хотінської

У першу чергу, безумовно, завдання поставлене щодо евакуації сімей з дітьми. Наразі підготовлені місця, де вони будуть мешкати — у найбільш безпечних місцях, які можливо сьогодні визначити і виділити для цієї категорії громадян, — наголосив начальник ОВА Володимир Артюх.

Як повідомляється, розпорядження набуло чинності з моменту підписання.

Начальник ОВА додав, що ситуація у Сумській області залишається досить напружена, але контрольована Збройними силами України.