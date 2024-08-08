За словами ексрадника глави Міноборони Олексія Копитько, наразі російські окупанти намагаються переключити увагу з контрнаступу українських військових у Курській області на сюжет зі смертю російського воєнкора Євгена Піддубного.

Як Кремль намагаэться відвернути увагу від контрнаступу ЗСУ у Курській області

Копитько зазначає, що з росіян мало хто розуміє, що відбувається не менш ніж у 10 населених пунктах на Курщині, які опинились під контролем українських сил.

Замість цього кремлівська пропаганда поширює дезінформацію про загибель російського воєнкора Євгена Піддубного.

Ексрадник глави Міноборони підкреслює, що це свідчить про те, що Кремль прягне емоційно розігнати росіян для проведення додаткової мобілізації.

За його словами, злочинне керівництво країни-агресорки відчуває, що росіяни не стільки готові повірити у грізного та підступного українського ворога, скільки вже задаються питанням, а як взагалі так сталось.

Копитько підкреслює, що достовірної інформації щодо подій у Курській області не має, однак низка ознак дозволяє, за його словами, зробити певні висновки.

Він зазначив, що дії українських військових на території Курської області слід сприймати як частину зусиль з оборони Харківської області.

Копитько підкреслює, що масштаби операції українських сил на Курщині доволі обмежені і з метою послаблення угруповання злочинної армії РФ на Харківщині.

Аналітик пояснює, що наразі російські окупанти змушені будуть задіяти у Курській області резерви, які вони накопичували для спроб прориву у тил ЗСУ в районі Куп’янська, а також, ймовірно для нового обмеженого наступу на Сумщині.

Тому кожен харків'янин має особливу нагоду випити за тих, хто зараз веде активну оборону на території противника. А також посильно взяти участь у підтримці оборони міста доступним способом, - зазначає Копитько. Поширити

Чим може завершитись наступ ЗСУ у Курській області

Він підкреслив, що проведення наступальної операції у Курській області оправдане і наразі її успіх можуть оцінити тільки ті, хто її планував та проводить.

Копитько звернув увагу на реакцію українців на події у Суджі. Частина громадян відреагувала не це ейфорічно, що свідчить про гостру нестачу позитивних новин.

Однак, за його словами, низка політиків намагається все очернити заради власних політичних цілей.

Ексрадник глави Міноборони також висловив впевненість, що кремлівський диктатор Володимир Путін обов’язко спробує помститись.

Він спрогнозував, що помстою може стати посилення повітряних атак по Сумах, Харкову та, ймовірно, Києву.

Копитько також додав, що проведення контрнаступу українських військових у Курській області щонайменше призведе до згортання наступу російських окупантів на Харківщині.

Військові ЗСУ

Навіть якщо все закінчиться організованим виходом за кілька днів, це змінить розташування на півночі і відтягне ресурси ворога. А якщо вдасться закріпитися та перетворити на чергову імпровізовану топку для росвійськ – взагалі шикарно. Оскільки розвласть максимально замовчуватиме ситуацію і з розлюченістю підганятиме військових, для усунення проблеми розкомандуванням можуть бути прийняті максимально ідіотські рішення, а росіяни заплатять колосальну ціну, - пояснює аналітик.

На його переконання, злочинна російська влада замовчуватиме ситуацію на Курщині і перекидатиме якомога більше військових туди.

Зокрема, Копитько підкреслив, що режим надзвичайної ситуації влада Курщини ввела тільки через 1,5 дні після прориву кордону українськими військовими, отримавши наказ із самого верху.

Поки серпень підтверджує статус зловісного місяця для Росії. Це важливий психологічний факт. Удар блискавки в парк «Патріот», а тепер екзерсиси в Курській області переконують частину роспідданих, що цар штовхнув їх на неблагу справу, втратив високу заступництво і швидше за все вже проклятий. Кремль напихає ефір тезами «ми росіяни – з нами Бог!». Вже точно ні. Сигналів дедалі більше. Результат зумовлений, - наголошує Копитько.