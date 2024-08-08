По словам экссоветника главы Минобороны Алексея Копытько, российские оккупанты пытаются переключить внимание с контрнаступления украинских военных в Курской области на сюжет со смертью российского военкора Евгения Поддубного.

Как Кремль пытается отвлечь внимание от контрнаступления ВСУ в Курской области

Копытько отмечает, что из россиян мало кто понимает, что происходит не менее чем в 10 населенных пунктах на Курщине, оказавшихся под контролем украинских сил.

Вместо этого кремлевская пропаганда распространяет дезинформацию о гибели российского военкора Евгения Пиддубного.

Экссоветник главы Минобороны подчеркивает, что это свидетельствует о том, что Кремль стремится эмоционально разогнать россиян для проведения дополнительной мобилизации.

По его словам, преступное руководство страны-агрессорки чувствует, что россияне не столько готовы поверить в грозного и коварного украинского врага, сколько уже задаются вопросом, а как вообще так произошло.

Копытько подчеркивает, что достоверной информации о событиях в Курской области нет, однако ряд признаков позволяет, по его словам, сделать определенные выводы.

Он отметил, что действия украинских военных на территории Курской области следует воспринимать как часть усилий обороны Харьковской области.

Копытько подчеркивает, что масштабы операции украинских сил на Курщине достаточно ограничены и с целью ослабления группировки преступной армии РФ в Харьковской области.

Аналитик объясняет, что российские оккупанты вынуждены будут задействовать в Курской области резервы, которые они накапливали для попыток прорыва в тыл ВСУ в районе Купянска, а также, вероятно, для нового ограниченного наступления на Сумщине.

Поэтому у каждого харьковчанина есть особенная возможность выпить за тех, кто сейчас ведет активную оборону на территории противника. А также посильно поучаствовать в поддержке обороны города доступным способом, - отмечает Копытько. Поделиться

Чем может завершиться наступление ВСУ в Курской области

Он подчеркнул, что проведение наступательной операции в Курской области оправдано, и сейчас ее успех могут оценить только те, кто ее планировал и проводит.

Копытько обратил внимание на реакцию украинцев на события в Судже. Часть граждан отреагировала не это эйфорически, что свидетельствует об острой нехватке положительных новостей.

Однако, по его словам, ряд политиков пытаются все очернить ради своих политических целей.

Экссоветник главы Минобороны также выразил уверенность, что кремлевский диктатор Владимир Путин обязательно попытается отомстить.

Он спрогнозировал, что местью может стать усиление воздушных атак по Сумам, Харькову и, вероятно, Киеву.

Копытько также добавил, что проведение контрнаступления украинских военных в Курской области по меньшей мере приведет к сворачиванию наступления российских оккупантов в Харьковской области.

Военные ВСУ

Даже если все закончится организованным выходом через несколько дней, это изменит расположение на севере и отвлечет ресурсы врага. А если удастся закрепиться и превратить в очередную импровизированную топку для русских – вообще шикарно. Поскольку развласть будет максимально умалчивать ситуацию и с яростью будет подгонять военных, для устранения проблемы раскомандованием могут быть приняты максимально идиотские решения, а россияне заплатят колоссальную цену, - объясняет аналитик.

По его убеждению, преступные российские власти будут замалчивать ситуацию на Курщине и опрокидывать как можно больше военных туда.

В частности, Копытько подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации власти Курщины ввели только через 1,5 дня после прорыва границы украинскими военными, получив приказ с самого верха.

Пока август подтверждает статус зловещего месяца для России. Это немаловажный психологический факт. Удар молнии в парк «Патриот», а теперь экзерсисы в Курской области убеждают часть роспиян, что царь толкнул их на неплохое дело, потерял высокое покровительство и скорее всего уже проклят. Кремль наталкивает эфир тезисами «мы русские – с нами Бог!». Уж точно нет. Сигналов все больше. Результат предопределен, - отмечает Копытько.