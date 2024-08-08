Международный легион ГУР показал уничтожение оккупантов РФ в Сумской области — видео

Легионеры ГУР Минобороны продолжают уничтожать оккупантов на Сумском направлении. Появилось видео боевой работы против армии РФ.
Главные тезисы
- Минобороны ГУР показало видео уничтожения оккупантов РФ легионерами на Сумском направлении.
- Сумская область проводит обязательную эвакуацию из приграничных населенных пунктов.
- Ситуация в области напряженная, но контролируемая Вооруженными силами Украины.
- Вооруженные силы успешно действуют против вторжения оккупантов, включая уничтожение баллистических ракет.
ГУР показало работу легионеров на Сумском направлении
На видео можно увидеть работу легионеров военной разведки. Воины с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска РФ.
Напомним, Сумская область граничит сразу с тремя областями России — Брянской, Курской и Белгородской.
С 6 августа продолжаются бои в приграничных РФ Курской области. Россияне заявили, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.
Официальные заявления по этому поводу ВСУ не делали.
В Сумской области производят обязательную эвакуацию
В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, речь идет о 6 тыс. гражданских.
По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района:
Краснопольской
Николаевской деревенской
Миропольской
Юнаковской
Хотинской
В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.
Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.
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