Международный легион ГУР показал уничтожение оккупантов РФ в Сумской области — видео

Легионеры ГУР Минобороны продолжают уничтожать оккупантов на Сумском направлении. Появилось видео боевой работы против армии РФ.

ГУР показало работу легионеров на Сумском направлении

На видео можно увидеть работу легионеров военной разведки. Воины с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска РФ.

Напомним, Сумская область граничит сразу с тремя областями России — Брянской, Курской и Белгородской.

С 6 августа продолжаются бои в приграничных РФ Курской области. Россияне заявили, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальные заявления по этому поводу ВСУ не делали.

В Сумской области производят обязательную эвакуацию

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, речь идет о 6 тыс. гражданских.

По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района:

Краснопольской

Николаевской деревенской

Миропольской

Юнаковской

Хотинской

В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.

Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.