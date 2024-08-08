Международный легион ГУР показал уничтожение оккупантов РФ в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Международный легион ГУР показал уничтожение оккупантов РФ в Сумской области — видео

ГУР
Международный легион ГУР показал уничтожение оккупантов РФ в Сумской области — видео
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Легионеры ГУР Минобороны продолжают уничтожать оккупантов на Сумском направлении. Появилось видео боевой работы против армии РФ.

Главные тезисы

  • Минобороны ГУР показало видео уничтожения оккупантов РФ легионерами на Сумском направлении.
  • Сумская область проводит обязательную эвакуацию из приграничных населенных пунктов.
  • Ситуация в области напряженная, но контролируемая Вооруженными силами Украины.
  • Вооруженные силы успешно действуют против вторжения оккупантов, включая уничтожение баллистических ракет.

ГУР показало работу легионеров на Сумском направлении

На видео можно увидеть работу легионеров военной разведки. Воины с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска РФ.

Напомним, Сумская область граничит сразу с тремя областями России — Брянской, Курской и Белгородской.

С 6 августа продолжаются бои в приграничных РФ Курской области. Россияне заявили, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальные заявления по этому поводу ВСУ не делали.

В Сумской области производят обязательную эвакуацию

В Сумской области проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов пяти общин Сумского района, речь идет о 6 тыс. гражданских.

По результатам заседания было подписано распоряжение начальника Сумской ОВ относительно внедрения обязательной эвакуации 23 населенных пунктов 5 общин Сумского района:

  • Краснопольской

  • Николаевской деревенской

  • Миропольской

  • Юнаковской

  • Хотинской

В первую очередь, безусловно, задача поставлена на эвакуацию семей с детьми. Сейчас подготовлены места, где они будут проживать — в наиболее безопасных местах, которые можно сегодня определить и выделить для этой категории граждан, — отметил начальник ОВА Владимир Артюх.

Как сообщается, распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Начальник ОВА добавил, что ситуация в Сумской области остается достаточно напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.

Ситуация в Сумской области достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые сегодня слышат жители Сум и области — это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было в Сумской области.

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