В Белом доме отреагировали на наступление ВСУ в Курщине

В Белом доме заявили, что не знали об операции в Курской области заранее. Администрация планирует обратиться в Украину, чтобы узнать ее детали и цели.

США будут продолжать поддерживать Украину

Представитель Белого дома Карин Жан Пьер, не прокомментировала, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие.

Однако Жан Пьер подчеркнула, что Украина вправе защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.

Следует помнить, что в Курской области есть русские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать, — напомнила представитель Белого дома. Поделиться

Она отметила, что пока Украина защищается против российской агрессии, США будут продолжать ее поддерживать.

Мы будем продолжать это делать. А они будут предпринимать действия в рамках здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак, — отметила чиновник Карин Жан Пьер. Поделиться

События на Курщине: что известно

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от местных властей и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские пропагандисты получили задание сместить фокус внимания с Севера на боях в Донецкой и Луганской областях.