В Белом доме отреагировали на наступление ВСУ в Курщине

В Белом доме заявили, что не знали об операции в Курской области заранее. Администрация планирует обратиться в Украину, чтобы узнать ее детали и цели.
Главные тезисы
- США поддерживают право Украины на защиту от российской агрессии и продолжат поддерживать ее в этом процессе.
- Институт изучения войны указал на различия в версиях событий между местными властями и российскими ведомствами.
- Российские пропагандисты могли использовать события на Курщине для смещения фокуса внимания от других конфликтов в регионе.
США будут продолжать поддерживать Украину
Представитель Белого дома Карин Жан Пьер, не прокомментировала, применяет ли Украина для этой атаки американское оружие.
Однако Жан Пьер подчеркнула, что Украина вправе защищаться от России и добавила, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях защититься от агрессии РФ.
Она отметила, что пока Украина защищается против российской агрессии, США будут продолжать ее поддерживать.
События на Курщине: что известно
6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.
Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.
Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от местных властей и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские пропагандисты получили задание сместить фокус внимания с Севера на боях в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, 7 августа стало известно, что дроны атаковали авто известного военкора РФ Евгения Пиддубного в Курской области. Российский пропагандист ликвидирован.
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