На Курщине россияне судорожно формируют из гражданских расчеты операторов БпЛА

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ узнали 7 августа, что российские оккупанты начали создавать расчеты операторов дронов из гражданских лиц в Курской области на фоне операции ВСУ.

В Курской области из гражданских экстренно делают дроноводов

Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.

Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».

Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник. Поделиться

Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).

После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники.

Украинские силы могли захватить станцию "Суджа"

В сообщении роспропагандистов говорится, что украинские силы якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа".

Что важно понимать, из-за нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Кроме того, отмечается, что она является ключевым приграничным объектом для транспортировки российского газа в Европу.

Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.

Некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. А сам город Суджа находится в окружении.