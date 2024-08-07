На Курщине россияне судорожно формируют из гражданских расчеты операторов БпЛА

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ узнали 7 августа, что российские оккупанты начали создавать расчеты операторов дронов из гражданских лиц в Курской области на фоне операции ВСУ.
Главные тезисы
- Российские оккупанты на Курщине формируют расчеты операторов дронов из гражданских лиц на фоне операции ВСУ.
- Обучение происходит в центре подготовки пилотов FPV-дронов “Бумеранг”.
- Планируется создание групп ударных БПЛА для остановки техники на поле боя.
- Украинские силы предположительно захватили газоизмерительную станцию “Суджа”, ключевую для транспортировки российского газа в Европу.
- Российские роспропагандисты утверждают захват ВСУ 11 населенных пунктов в Курской области, в том числе города Суджа, который находится в окружении.
В Курской области из гражданских экстренно делают дроноводов
Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.
Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».
Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).
После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники.
Украинские силы могли захватить станцию "Суджа"
В сообщении роспропагандистов говорится, что украинские силы якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа".
Что важно понимать, из-за нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.
Кроме того, отмечается, что она является ключевым приграничным объектом для транспортировки российского газа в Европу.
Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.
Некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. А сам город Суджа находится в окружении.
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