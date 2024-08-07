На Курщине россияне судорожно формируют из гражданских расчеты операторов БпЛА
Категория
Мир
Дата публикации

На Курщине россияне судорожно формируют из гражданских расчеты операторов БпЛА

Дрон
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Источник:  АТЕШ

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ узнали 7 августа, что российские оккупанты начали создавать расчеты операторов дронов из гражданских лиц в Курской области на фоне операции ВСУ.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты на Курщине формируют расчеты операторов дронов из гражданских лиц на фоне операции ВСУ.
  • Обучение происходит в центре подготовки пилотов FPV-дронов “Бумеранг”.
  • Планируется создание групп ударных БПЛА для остановки техники на поле боя.
  • Украинские силы предположительно захватили газоизмерительную станцию “Суджа”, ключевую для транспортировки российского газа в Европу.
  • Российские роспропагандисты утверждают захват ВСУ 11 населенных пунктов в Курской области, в том числе города Суджа, который находится в окружении.

В Курской области из гражданских экстренно делают дроноводов

Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.

Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».

Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник.

Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).

После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники.

Украинские силы могли захватить станцию "Суджа"

В сообщении роспропагандистов говорится, что украинские силы якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа".

Что важно понимать, из-за нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Кроме того, отмечается, что она является ключевым приграничным объектом для транспортировки российского газа в Европу.

Маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.

Некоторые российские "военкоры" утверждают, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. А сам город Суджа находится в окружении.

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