На Курщині росіяни судомно формують з цивільних розрахунки операторів БпЛА

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ дізналися 7 серпня, що російські окупанти почали створювати розрахунки операторів дронів з цивільних осіб у Курській області на тлі операції ЗСУ.

У Курській області з цивільних екстрено роблять дроноводів

Агент АТЕШ із центру подій повідомив про те, що всіх, хто має досвід управління БПЛА чи навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангару біля аеродрому Халіно.

Саме тут знаходиться центр з підготовки пілотів FPV-дронів «Бумеранг».

Військові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника. Поширити

Час навчання — до 10 годин (оскільки процес прошивки та спаювання дронів пропускають).

Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки.

Українські сили могли захопити станцію “Суджа”

У повідомлення роспропагандистів йдеться про те, що українські сили нібито захопили газовимірювальну станцію “Суджа”.

Що важливо розуміти, через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Окрім того, наголошується, що вона є ключовим прикордонним обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

Маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.

Деякі російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ нібито захопили 11 населених пунктів Курської області та закріпилися в них. А саме місто Суджа знаходиться в оточенні.