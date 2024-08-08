У Білому домі відреагували на наступ ЗСУ на Курщині

У Білому домі заявили, що не знали про операцію в Курській області заздалегідь. Адміністрація планує звернутися до України, щоб дізнатися про її деталі та мету.

США продовжуватимуть підтримувати Україну

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, не прокоментувала, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю.

Проте Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.

Треба пам’ятати, що в Курській області є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати, — нагадала речниця Білого дому. Поширити

Вона зауважила, поки Україна захищається проти російської агресії, США продовжуватимуть її підтримувати.

Ми продовжуватимемо це робити. А вони вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак, — зазначила посадовиця Карін Жан Пʼєр. Поширити

Події на Курщині: що відомо

6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські пропагандисти отримали завдання змістити фокус уваги з Півночі на бої в Донецькій та Луганській областях.