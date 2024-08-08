У Білому домі відреагували на наступ ЗСУ на Курщині

У Білому домі заявили, що не знали про операцію в Курській області заздалегідь. Адміністрація планує звернутися до України, щоб дізнатися про її деталі та мету.
Головні тези:
- Білий дім стверджує, що не планував операцію в Курській області та підтримує захист України від російської агресії.
- США продовжать надавати підтримку Україні в боротьбі за свою безпеку та територіальну цілісність.
- Україна має право захищати себе від Росії попри спроби дезінформації й перенаправлення уваги.
США продовжуватимуть підтримувати Україну
Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, не прокоментувала, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю.
Проте Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від Росії і додала, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях захиститися від агресії РФ.
Вона зауважила, поки Україна захищається проти російської агресії, США продовжуватимуть її підтримувати.
Події на Курщині: що відомо
6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.
Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.
Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські пропагандисти отримали завдання змістити фокус уваги з Півночі на бої в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо,7 серпня стало відомо, що дрони атакували авто відомого “воєнкора” РФ Євгена Піддубного у Курській області. Російський пропагандист ліквідований.
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