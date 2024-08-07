Німецький військовий аналітик оцінив значення подій на Курщині для України

Події, які відбуваються у Курській області РФ, мають не лише символічне, а й достатньо практичне значення для України.

Німецький експерт оцінив значення подій поблизу Суджі для України

Свої думки щодо військових дій у Курській області висловив депутат Бундестагу, експерт у галузі оборонної політики, колишній полковник Генштабу Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

Успіхи України в Курській області мають не тільки символічне значення, а й військово-стратегічний або принаймні оперативний ефект. Родеріх Кізеветтер Депутат Бундестагу, військовий експерт

За його оцінкою, військові дії на Курському напрямку мають на меті зв’язати там російські сили та завдати їм значних втрат, щоб зняти тиск на фронті, адже Росія змушена буде тримати в цій області свої війська і посилити їх, відвівши сили з інших локацій.

Це також могло б припинити або обмежити застосування російських винищувачів з Курської області для обстрілів території України.

Україна вживає цілеспрямованих дій проти так званих російських плацдармів, з яких досі Росія атакувала Україну.

Події в Суджі: що відомо

6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські пропагандисти отримали завдання змістити фокус уваги з Півночі на бої в Донецькій та Луганській областях.