Немецкий военный аналитик оценил значение событий на Курщине для Украины

Происходящие в Курской области РФ события имеют не только символическое, но и достаточно практическое значение для Украины.

Немецкий эксперт оценил значение событий вблизи Суджи для Украины

Свои мнения по военным действиям в Курской области высказал депутат Бундестага, эксперт в области оборонной политики, бывший полковник Генштаба Бундесвера Родерих Кизеветтер.

Успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или, по крайней мере, оперативный эффект. Родерих Кизеветтер Депутат Бундестага, военный эксперт

По его оценке, военные действия на Курском направлении связать там российские силы и нанести им значительные потери, чтобы снять давление на фронте, ведь Россия вынуждена будет держать в этой области свои войска и усилить их, отведя силы из других локаций.

Это также могло бы прекратить или ограничить использование российских истребителей из Курской области для обстрелов территории Украины.

Украина предпринимает целенаправленные действия против так называемых российских плацдармов, из которых до сих пор Россия атаковала Украину.

События в Судже: что известно

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские пропагандисты получили задание сместить фокус внимания с Севера на боях в Донецкой и Луганской областях.