Спецназовцы ГУР уничтожили около 30 оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео

Во время рейда на временно оккупированную россиянами Кинбурнскую косу спецназовцы Главного управления разведки ликвидировали десятки российских военных и их технику.

Десант ГУР на Кинбурне: уничтожено 30 оккупантов РФ

9 августа 2024 года в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

Об этом сообщило ГУР.

Десантную операцию провели подразделения «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова".

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины. Слава Украине!

Что говорят в ГУР по спецоперации на Тендровской косе

7 августа в ГУР рассказали об успешном проведении операции на Тендровской косе.

В ней участвовали спецназовцы спецподразделения ГУР «Артан» и Морского центра военной разведки. Поделиться

Спецназовцы ГУР провели десантную операцию на Тендровской косе, где уничтожили вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.