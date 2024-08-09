Спецназовцы ГУР уничтожили около 30 оккупантов РФ на Кинбурнской косе — видео

Во время рейда на временно оккупированную россиянами Кинбурнскую косу спецназовцы Главного управления разведки ликвидировали десятки российских военных и их технику.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР уничтожили около 30 оккупантов РФ на Кинбурнской косе в результате рейда 9 августа.
- В ходе операции было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага.
- Участие в десантной операции приняли подразделения ГУР МО Украины.
- Спецназовцы выполнили задачу без потерь и отошли.
Десант ГУР на Кинбурне: уничтожено 30 оккупантов РФ
9 августа 2024 года в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.
Об этом сообщило ГУР.
Десантную операцию провели подразделения «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства.
Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова".
У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.
Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины. Слава Украине!
Что говорят в ГУР по спецоперации на Тендровской косе
7 августа в ГУР рассказали об успешном проведении операции на Тендровской косе.
Спецназовцы ГУР провели десантную операцию на Тендровской косе, где уничтожили вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.
Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава — точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь, — отмечают в ГУР.
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