По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, подразделения Главного управления разведки Минобороны провели ряд тайных задач на Тендровской косе.
Главные тезисы
- Подразделения ГУР провели тайные операции на Тендровской косе с особым значением для укрепления обороноспособности Украины.
- Украинские разведчики успешно уничтожили вражескую бронетехнику и укрепления, демонстрируя высокий профессионализм.
- Операции ГУР на Тендровской косе демонстрируют мощную агентурную сеть в оккупированном Крыму и способность эффективно противодействовать вражеским силам.
- Украинские спецназовцы выполнили поставленные задачи без потерь, что свидетельствует о успешности операции и качестве разведывательной работы.
- Руководство ГУР подчеркнуло важность подготовки и разведки перед атаками на военные корабли Черноморского флота противника, продемонстрировав наличие эффективной агентурной сети в оккупированном Крыму.
Что известно о тайных операциях ГУР на Тендровской косе
Он подчеркнул, что немаловажную роль сейчас играют удары по военным кораблям Черноморского флота преступной армии РФ.
По его словам, проведение операций по атакам по кораблям Черноморского флота требует тщательной подготовки и проведения разведки, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети украинских сил в оккупированном Крыму.
Что говорят в ГУР
Накануне в ГУР рассказали об успешном проведении операции на Тендровской косе.
В операции участвовали спецназовцы спецподразделения ГУР «Артан» и Морского центра военной разведки.
Отмечается, что спецназовцы ГУР провели десантную операцию на Тендровской косе уничтожили вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.
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