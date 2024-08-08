Что известно о тайных операциях ГУР на Тендровской косе

Было заявлено, что там выполнили ряд тайных задач... Задачи, которые возлагались на бойцов, должны дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог это делать год назад. Это связано с ударами по находящимся там системам ПВО и ударам по аэродромам, - отмечает Тимочко. Поделиться

Он подчеркнул, что немаловажную роль сейчас играют удары по военным кораблям Черноморского флота преступной армии РФ.

По его словам, проведение операций по атакам по кораблям Черноморского флота требует тщательной подготовки и проведения разведки, что свидетельствует о наличии мощной агентурной сети украинских сил в оккупированном Крыму.

Это значит, что наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые" пятна в российской системе контроля за морем, - отметил Тимочко. Поделиться

Что говорят в ГУР

Накануне в ГУР рассказали об успешном проведении операции на Тендровской косе.

В операции участвовали спецназовцы спецподразделения ГУР «Артан» и Морского центра военной разведки.

Отмечается, что спецназовцы ГУР провели десантную операцию на Тендровской косе уничтожили вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.