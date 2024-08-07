Спецназовцы ГУР сокращают российский военный потенциал в Африке и на Ближнем Востоке — полковник Кэмп

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph пишет, что путинская война против Украины перемещается в страны Африки и Ближнего Востока. В то же время спецназовцы Главного управления разведки не упускают никакого шанса на операции против российских формирований и их приспешников.
Главные тезисы
- Украинские спецназовцы ГУР активно снижают российский военный потенциал в африканском регионе, действуя в соответствии с разведывательными данными.
- Полковник Кэмп анализирует расширение путинской войны против Украины на Африку и Ближний Восток, где происходит борьба за стратегические ресурсы.
- Украина использует собственных спецназовцев для атак на российских наемников в различных регионах, включая Мали и Сирию.
- Усилия Украины в Африке и на Ближнем Востоке направлены на снижение военного потенциала России, что может иметь ограниченный, но важный стратегический эффект.
- Путин, стремясь сохранить влияние в регионе, сталкивается с сопротивлением и осознанием его реальной военной мощи со стороны стран Ближнего Востока.
Полковник Кэмп проанализировал "второй фронт" войны РФ против Украины в Африке и на Ближнем Востоке
В войне, где на кону стоит выживание страны, у украинских войск нет другого выхода, как бить врага, где могут, считает аналитик.
Кэмп вспомнил о том, что ППК "Вагнер" участвовала в войне против Украины, пока его ныне покойный лидер Евгений Пригожин в прошлом году не совершил неудачный переворот против Кремля. Они расширили свою деятельность в Сахеле и Центральной Африке.
Между тем, говорит Кэмп, Киев искал военных возможностей еще дальше, возможно, как эхо Управления специальных операций Черчилля, которое направило военных оперативников для создания «второго фронта» в Европе еще до наступления «Дня Д».
По крайней мере, с прошлого года украинские силы специального назначения пытались нанести вред российским военным возможностям, атакуя где-нибудь в мире.
В мае генерал Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, заявил:
Полковник Кэмпа напомнил, что это включает в себя Судан, где российские наемники поддерживают Силы скорой поддержки повстанцев, которые с весны прошлого года воюют против правительственных войск. Главной целью Москвы было обеспечить поставки золота, которым способствовали повстанцы, чтобы вести войну в Украине, в обход санкций Запада. Работая над тем, чтобы прервать эти поставки, Украина предоставила правительственным войскам беспилотники и военную подготовку, а украинский спецназ, как сообщается, совершал нападения на российских наемников.
Сейчас картина меняется, когда Россия, похоже, изменила сторону в гражданской войне, чтобы получить доступ к военно-морской базе вблизи Порт-Судан и присоединиться к своему поддерживающему правительство союзнику Ирана. Соглашение России с правительством, предусматривающее кардинальное военное настроение, будет предусматривать разрыв отношений Судана с Украиной.
Как сообщается, на Ближнем Востоке украинский спецназ атакует российские войска и уничтожает боевую технику в Сирии, по крайней мере, с начала этого года совместно с антирежимными силами в стране. С начала войны в Украине Россия перебросила часть своих боевых сил из Сирии, чтобы увеличить количество войск там, и целью Киева будет применить военное давление, чтобы вернуть этот шаг.
В Африке Россия получает контроль над стратегическими ресурсами, а также обретает богатство, чтобы вести войну Путина против Украины. В Мали Африканский корпус охранял урановые шахты и работает над тем, чтобы запретить Западу доступ к ним, что потенциально представляет огромную угрозу для нашего ядерного производства электроэнергии, еще одну возможность для энергетического шантажа.
Москва также работает над усилением политической поддержки со стороны африканских стран ее войны против Украины, а также более широкой конкуренции с Западом. Поэтому мы должны поддерживать Украину в ее внешних усилиях, где только можем.
Страны Ближнего Востока видят поражение Путина в Украине
По мнению полковника Кэмпа, страны Ближнего Востока, когда-то поражённые российской военной мощью, наконец-то осознали, что это была лишь иллюзия.
Также на ослабление позиций главы Кремля повлияло и то, что Группа Вагнера больше не является его поддержкой в войне с Украиной.
Вероятно, Путин рассматривает события в Израиле как отличную возможность вырвать победу из челюсти поражений. Конечно, есть подтверждение того, что в краткосрочной перспективе он станет чистым кровавым бенефициаром разные ХАМАС и разгоревшейся после нее войны.
Однако эти "гениальные" планы диктатора могут обернуться для него новой геополитической катастрофой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-