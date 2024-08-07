Спецназовцы ГУР сокращают российский военный потенциал в Африке и на Ближнем Востоке — полковник Кэмп

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph пишет, что путинская война против Украины перемещается в страны Африки и Ближнего Востока. В то же время спецназовцы Главного управления разведки не упускают никакого шанса на операции против российских формирований и их приспешников.

Полковник Кэмп проанализировал "второй фронт" войны РФ против Украины в Африке и на Ближнем Востоке

В войне, где на кону стоит выживание страны, у украинских войск нет другого выхода, как бить врага, где могут, считает аналитик.

Война Путина против Украины и Запада перекинулась на Африку и на Ближний Восток. Недавно Киев утверждал, что предоставил повстанческим группам в Мали разведывательные данные, которые привели к нападению на российских наемников ЧВК Вагнера, в ходе которого, как сообщается, были убиты 84 человека. Ричард Кэмп Экс-офицер армии Британии

Кэмп вспомнил о том, что ППК "Вагнер" участвовала в войне против Украины, пока его ныне покойный лидер Евгений Пригожин в прошлом году не совершил неудачный переворот против Кремля. Они расширили свою деятельность в Сахеле и Центральной Африке.

Ведя изнурительную войну против российской агрессии, Украина пострадала от ограничений использования боеприпасов с Запада для наступления на территории России. Однако Киев участвовал в борьбе с россиянами, где только мог, используя собственные беспилотники, а также наземные силы. Это имело ограниченный эффект, но отвлекло некоторые российские оборонные средства от фронта, а также обеспечило важный толчок украинскому моральному духу. Поделиться

Между тем, говорит Кэмп, Киев искал военных возможностей еще дальше, возможно, как эхо Управления специальных операций Черчилля, которое направило военных оперативников для создания «второго фронта» в Европе еще до наступления «Дня Д».

По крайней мере, с прошлого года украинские силы специального назначения пытались нанести вред российским военным возможностям, атакуя где-нибудь в мире.

В мае генерал Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, заявил:

Мы проводим операции, направленные на сокращение российского военного потенциала везде, где это возможно. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Полковник Кэмпа напомнил, что это включает в себя Судан, где российские наемники поддерживают Силы скорой поддержки повстанцев, которые с весны прошлого года воюют против правительственных войск. Главной целью Москвы было обеспечить поставки золота, которым способствовали повстанцы, чтобы вести войну в Украине, в обход санкций Запада. Работая над тем, чтобы прервать эти поставки, Украина предоставила правительственным войскам беспилотники и военную подготовку, а украинский спецназ, как сообщается, совершал нападения на российских наемников.

Сейчас картина меняется, когда Россия, похоже, изменила сторону в гражданской войне, чтобы получить доступ к военно-морской базе вблизи Порт-Судан и присоединиться к своему поддерживающему правительство союзнику Ирана. Соглашение России с правительством, предусматривающее кардинальное военное настроение, будет предусматривать разрыв отношений Судана с Украиной.

Как сообщается, на Ближнем Востоке украинский спецназ атакует российские войска и уничтожает боевую технику в Сирии, по крайней мере, с начала этого года совместно с антирежимными силами в стране. С начала войны в Украине Россия перебросила часть своих боевых сил из Сирии, чтобы увеличить количество войск там, и целью Киева будет применить военное давление, чтобы вернуть этот шаг.

Усилия украинского спецназа в Африке и на Ближнем Востоке могут быть не более чем шпильками, обладающими минимальным стратегическим эффектом. Но в войне, где на карту поставлена выживаемость страны, и при отсутствии поддержки Запада, у нее нет другого выбора, как бить своего врага, где только можно. Подрыв преступной российской деятельности по всему миру явно отвечает нашим интересам, а также интересам Киева. Сотрудничество Путина с Ираном, в частности в Сирии, способствует дестабилизации Ближнего Востока, свидетелями чего мы являемся сегодня, — уверен Кэмп. Поделиться

В Африке Россия получает контроль над стратегическими ресурсами, а также обретает богатство, чтобы вести войну Путина против Украины. В Мали Африканский корпус охранял урановые шахты и работает над тем, чтобы запретить Западу доступ к ним, что потенциально представляет огромную угрозу для нашего ядерного производства электроэнергии, еще одну возможность для энергетического шантажа.

Москва также работает над усилением политической поддержки со стороны африканских стран ее войны против Украины, а также более широкой конкуренции с Западом. Поэтому мы должны поддерживать Украину в ее внешних усилиях, где только можем.

Страны Ближнего Востока видят поражение Путина в Украине

По мнению полковника Кэмпа, страны Ближнего Востока, когда-то поражённые российской военной мощью, наконец-то осознали, что это была лишь иллюзия.

Да, в Сирии, где Путин когда-то имел огромное влияние, Россия теряет свои позиции, хотя бы потому, что она начала передислоцировать часть своих сил оттуда в Украину. Поделиться

Также на ослабление позиций главы Кремля повлияло и то, что Группа Вагнера больше не является его поддержкой в войне с Украиной.

Вероятно, Путин рассматривает события в Израиле как отличную возможность вырвать победу из челюсти поражений. Конечно, есть подтверждение того, что в краткосрочной перспективе он станет чистым кровавым бенефициаром разные ХАМАС и разгоревшейся после нее войны.

Однако эти "гениальные" планы диктатора могут обернуться для него новой геополитической катастрофой.