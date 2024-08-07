Спецпризначенці ГУР скорочують російський військовий потенціал в Африці та на Близькому Сході — полковник Кемп

Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph пише, що путінська війна проти України переміщується до країн Африки та Близького Сходу. В той самий час спецпризначенці Головного управління розвідки не втрачають жодного шансу на операції проти російських формувань та їх посіпак.
Головні тези:
- Українські спецпризначенці ГУР активно знижують російський військовий потенціал у африканському регіоні.
- Путінська війна проти України розширюється на Африку та Близький Схід, де ведеться активна боротьба за стратегічні ресурси.
- Україна використовує власних спецпризначенців та розвідувальні дані для здійснення атак на російських найманців.
- Країни Близького Сходу починають усвідомлювати обмежені можливості російської військової міці.
Полковник Кемп проаналізував “другий фронт” війни РФ проти України в Африці та на Близькому Сході
У війні, де на кону стоїть виживання країни, українські війська не мають іншого виходу, як бити ворога, де можуть, вважає аналітик.
Кемп згадав про те, що ПВК "Вагнер" брала участь у війні проти України, доки його нині покійний лідер Євген Пригожин минулого року не здійснив невдалий переворот проти Кремля. Відтоді вони розширили свою діяльність у Сахелі та Центральній Африці.
Тим часом, каже Кемп, Київ шукав військових можливостей ще далі, можливо, як відлуння Управління спеціальних операцій Черчилля, яке направило військових оперативників для створення «другого фронту» в Європі ще до того, як настав «День Д».
Принаймні з минулого року українські сили спеціального призначення намагалися завдати шкоди російським військовим можливостям, атакуючи деінде у світі.
У травні генерал Кирило Буданов, начальник військової розвідки України, заявив:
Полковник Кемпа нагадав, що це включає Судан, де російські найманці підтримують Сили швидкої підтримки повстанців, які з весни минулого року воюють проти урядових військ. Головною метою Москви було забезпечити поставки золота, яким сприяли повстанці, щоб вести війну в Україні, в обхід санкцій Заходу. Працюючи над тим, щоб перервати ці постачання, Україна надала урядовим військам безпілотники та військову підготовку, а український спецназ, як повідомляється, здійснював напади на російських найманців.
Зараз картина змінюється, коли Росія, схоже, змінила сторону в громадянській війні, щоб отримати доступ до військово-морської бази поблизу Порт-Судан і приєднатися до свого союзника Ірану, який підтримує уряд. Угода Росії з урядом, яка передбачатиме кардинальний військовий настрій, передбачатиме розрив відносин Судану з Україною.
Як повідомляється, на Близькому Сході український спецназ атакує російські війська та знищує бойову техніку в Сирії принаймні з початку цього року спільно з антирежимними силами в країні. З початку війни в Україні Росія перекинула частину своїх бойових сил із Сирії, щоб збільшити кількість військ там, і метою Києва буде застосувати військовий тиск, щоб повернути назад цей крок.
В Африці Росія отримує контроль над стратегічними ресурсами, а також набуває багатства, щоб вести війну Путіна проти України. У Малі Африканський корпус охороняв уранові шахти та працює над тим, щоб заборонити Заходу доступ до них, що потенційно становить величезну загрозу для нашого ядерного виробництва електроенергії, ще одну можливість для енергетичного шантажу.
Москва також працює над посиленням політичної підтримки з боку африканських країн її війни проти України, а також її більш широкої конкуренції із Заходом. Тому ми маємо підтримувати Україну в її зовнішніх зусиллях, де тільки можемо.
Країни Близького Сходу бачать поразки Путіна в Україні
На думку полковника Кемпа, країни Близько Сходу, які колись були вражені російською військовою міццю, нарешті усвідомили, що це була лише ілюзія.
Також на послаблення позицій очільника Кремля вплинуло й те, що Група “Вагнера” більше не є його підтримкою у війні з Україною.
Ймовірно, Путін розглядає події в Ізраїлі як чудову можливість вирвати перемогу з щелепи поразок. Звичайно, є підтвердження того, що в короткостроковій перспективі він стане чистим бенефіціаром кривавої різні ХАМАС і війни, яка розгорілася після неї.
Однак ці “геніальні” плани диктатора можуть обернутися для нього новою геополітичною катастрофою.
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