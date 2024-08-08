За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели низку таємних завдань на Тендрівській косі.
Головні тези:
- Підрозділи ГУР провели низку таємних операцій на Тендрівській косі, які мали стратегічне значення для зміцнення обороноздатності
- У результаті десантної операції на Тендрівській косі українські розвідники знищили ворожу бронетехніку та фортифікаційні укріплення
- Втрати серед російських військовослужбовців свідчать про успішність операції і важливість розвідницької роботи
- Головне управління розвідки розповіло про наявність потужної агентурної мережі в окупованому Криму, що забезпечує розвідку та допомагає знищувати ворожі об'єкти
- Українські спецпризначенці успішно виконали поставлені завдання та відійшли без втрат, показавши високий професіоналізм та ефективність в боротьбі з окупантами
Що відомо про таємні операції ГУР на Тендрівській косі
Він підкреслив, що важливу роль наразі відіграють удари по військових кораблях Чорноморського флоту злочинної армії РФ.
За його словами, проведення операцій з атак по кораблях Чорноморського флоту вимагають ретельної підготовки і проведення розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі українських сил в окупованому Криму.
Що кажуть у ГУР
Напередодні у ГУР розповіли про успішне проведення операції на Тендрівській косі.
В операції брали участь спецпризначенці спецпідрозділу ГУР «Артан» та Морського центру військової розвідки.
Зазначається, що спецпризначенці ГУР провели десантну операцію на Тендрівській косі знищили ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян.
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