Що відомо про таємні операції ГУР на Тендрівській косі

Було заявлено, що там виконали ряд таємних завдань... Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там знаходяться, і удари по аеродромах, - зазначає Тимочко. Поширити

Він підкреслив, що важливу роль наразі відіграють удари по військових кораблях Чорноморського флоту злочинної армії РФ.

За його словами, проведення операцій з атак по кораблях Чорноморського флоту вимагають ретельної підготовки і проведення розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі українських сил в окупованому Криму.

Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі "плями" у російській системі контролю за морем, - наголосив Тимочко. Поширити

Що кажуть у ГУР

Напередодні у ГУР розповіли про успішне проведення операції на Тендрівській косі.

В операції брали участь спецпризначенці спецпідрозділу ГУР «Артан» та Морського центру військової розвідки.

Зазначається, що спецпризначенці ГУР провели десантну операцію на Тендрівській косі знищили ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян.