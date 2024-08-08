ГУР провело низку таємних операцій на Тендрівській косі — подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР провело низку таємних операцій на Тендрівській косі — подробиці

Спецпризначенець ГУР
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели низку таємних завдань на Тендрівській косі. 

Головні тези:

  • Підрозділи ГУР провели низку таємних операцій на Тендрівській косі, які мали стратегічне значення для зміцнення обороноздатності
  • У результаті десантної операції на Тендрівській косі українські розвідники знищили ворожу бронетехніку та фортифікаційні укріплення
  • Втрати серед російських військовослужбовців свідчать про успішність операції і важливість розвідницької роботи
  • Головне управління розвідки розповіло про наявність потужної агентурної мережі в окупованому Криму, що забезпечує розвідку та допомагає знищувати ворожі об'єкти
  • Українські спецпризначенці успішно виконали поставлені завдання та відійшли без втрат, показавши високий професіоналізм та ефективність в боротьбі з окупантами

Що відомо про таємні операції ГУР на Тендрівській косі

Було заявлено, що там виконали ряд таємних завдань... Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там знаходяться, і удари по аеродромах, - зазначає Тимочко.

Він підкреслив, що важливу роль наразі відіграють удари по військових кораблях Чорноморського флоту злочинної армії РФ.

За його словами, проведення операцій з атак по кораблях Чорноморського флоту вимагають ретельної підготовки і проведення розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі українських сил в окупованому Криму.

Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі "плями" у російській системі контролю за морем, - наголосив Тимочко.

Що кажуть у ГУР

Напередодні у ГУР розповіли про успішне проведення операції на Тендрівській косі.

В операції брали участь спецпризначенці спецпідрозділу ГУР «Артан» та Морського центру військової розвідки.

Зазначається, що спецпризначенці ГУР провели десантну операцію на Тендрівській косі знищили ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян.

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат, - наголошують у ГУР.

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