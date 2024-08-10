ГУР уничтожило российского "Тунца" и повредило еще 3 плавсредства врага в Крыму — видео

Главное управление разведки Украины отчиталось о проведении успешной операции в оккупированном Россией украинском Крыму. Благодаря спецподразделению ГУР “Group 13” и дрону MAGURA V5 удалось уничтожить еще один российский катер “Тунец”.

Что известно о результатах новой операции ГУР в Крыму

Она проходила в ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном россиянами Крыму.

Там воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13", задействовав ударный морской дрон MAGURA V5, смогли уничтожить очередное судно армии РФ — скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Кроме того, сообщается, что в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

Что важно понимать, это уже не первый российский "Тунец", который прекратил свое существование: два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае 2024 года.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 московиты (россияне — ред.) в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики, — отмечает ГУР. Поделиться

ГУР благодарит всех украинцев, которые поспособствовали проведению этой операции

Выражаем благодарность всем гражданам Украины, кто присоединился к организованному журналистами телемарафону “Єдині новини” благотворительного проекта "Магуры для ГУР". Спасибо за очередное весомое усиление возможностей Военной разведки Украины! — сказано в заявлении украинской разведки. Поделиться

В ГУР обращают внимание на то, что благодаря совместным усилиям медиасообщества и общественности необходимы 10 миллионов гривен на приобретение новейшего украинского оружия собрано.

Кроме того, указано, что международные эксперты признали ударную платформу MAGURA V5 самым результативным дроном в российско-украинской войне.

Всего с помощью этих морских дронов украинского производства успешно поражено 18 судов страны-агрессорки РФ, 9 из них — уничтожены.