ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ — видео

Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России. Также в сети публикуют первые видеоподтверждения.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины смогли войти на Белгородщину под прикрытием артиллерии и взять под контроль населенный пункт Пороз.
- Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину, но российские пропагандисты распространяют информацию о развитии ситуации в Белгородской области.
- Опубликованные видеоподтверждения подтверждают прорыв украинских воинов в Пороз.
ВСУ уже на Белгородщине. Что известно
Поскольку Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину и не комментирует события в Курской и Белгородской областях, реальная ситуация там остается неизвестной.
Однако провластные российские телеграмм-каналы утром 10 августа заявили, что Вооруженные силы Украины якобы уже прорвались на Белгородщину.
Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:
На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:
Что известно о ситуации в Курской области РФ
По состоянию на утро 10 августа российские телеграмм-каналы сообщают о тяжелых боях и попытках российских военных вытеснить ВСУ с захваченных территорий.
Мартыновка, за которую 9 августа шли бои, перешла под контроль Украины.
Кроме того, появилась информация о вероятном прорыве ВСУ в один из поселков к югу от Суджи.
Российские силы заявляют об активной работе украинских FPV-дронов в воздухе, подтянутой артиллерии и увеличении количества прилетов.
Минобороны РФ утверждает, что ночью БПЛА атаковали Курскую и Ярославскую области: якобы "уничтожено" 32 дрона, большинство над Курщиной.
Ночью в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО (контр-террористической операции).
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