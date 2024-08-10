ВСУ прорвались в Белгородскую область РФ — видео

Утром 10 августа в сети появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины находятся на территории Белгородской области России. Также в сети публикуют первые видеоподтверждения.

ВСУ уже на Белгородщине. Что известно

Поскольку Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину и не комментирует события в Курской и Белгородской областях, реальная ситуация там остается неизвестной.

Однако провластные российские телеграмм-каналы утром 10 августа заявили, что Вооруженные силы Украины якобы уже прорвались на Белгородщину.

Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в нп Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, — пишет российский военный канал “Записки ветерана”. Поделиться

Также в сети опубликовали видеодоказательство, однако дата съемки неизвестна:

На видео можно увидеть пять украинских воинов. Один из них заявляет:

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальону! Героям Слава! Поделиться

Что известно о ситуации в Курской области РФ

По состоянию на утро 10 августа российские телеграмм-каналы сообщают о тяжелых боях и попытках российских военных вытеснить ВСУ с захваченных территорий.

Мартыновка, за которую 9 августа шли бои, перешла под контроль Украины.

Мартыновку тупо сдали, – пожаловался один из российских военкоров. Поделиться

Кроме того, появилась информация о вероятном прорыве ВСУ в один из поселков к югу от Суджи.

Российские силы заявляют об активной работе украинских FPV-дронов в воздухе, подтянутой артиллерии и увеличении количества прилетов.

Минобороны РФ утверждает, что ночью БПЛА атаковали Курскую и Ярославскую области: якобы "уничтожено" 32 дрона, большинство над Курщиной.

Ночью в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим КТО (контр-террористической операции).