Прорыв ВСУ в Курскую область. Сможет ли он сорвать наступление армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Прорыв ВСУ в Курскую область. Сможет ли он сорвать наступление армии РФ

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Сейчас российское военное командование не хочет передислоцировать из других оперативных направлений в Курскую область, чтобы не сорвать свое наступление на востоке Украины. Однако такой сценарий развития событий действительно возможен, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

Главные тезисы

  • Прорыв ВСУ в Курскую область может изменить ход войны.
  • Армия РФ уже привлекла различные подразделения и спецназ для ведения боев за утраченные российские территории.
  • Российское военное командование, возможно, перебросит больше опытных подразделений в Курскую область, но это займет немало времени.

Прорыв ВСУ может изменить ход войны

Иностранные аналитики пришли к выводу, что российское военное командование верит в то, что ситуацию могут спасти подразделения, развернутые в районе границы, и легкодоступные силы в тылу.

Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий, — сказано в отчете.

Кроме того, указано, что к боям за Курскую область армия РФ уже привлекла:

  • спецназ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России [ГРУ]),

  • силы специальных операций (ССО),

  • дополнительный чеченский спецназ "Ахмат",

  • армейский корпус Донецкой народной республики (АК ДНР),

  • экс-боевиков ЧВК "Вагнер"

Российское военное командование, возможно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, вероятно, потребуется дополнительное время, — отмечают эксперты.

Фото: understandingwar.org

ВСУ удается срывать наступление армии РФ

По словам одного из российских военкоров, в Курскую область уже перебрасываются подразделения, которые страна-агрессорка стягивала для наступательной операции на севере Харьковской области.

Если это правда, то возможно российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, — отмечают аналитики.

Что также важно понимать, враг по-прежнему пытается не допустить передислокацию своих сил с более приоритетных участков фронта.

По мнению экспертов, более масштабная передислокация российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет медленнее.

Также указано, что более боеспособные фронтовые подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер ВМС ВСУ назвал неожиданную причину отложить уничтожение Крымского моста
Последствия атаки на Крымский мост
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Госдеп США отреагировал на действия ВСУ на Курщине
Госдеп США
Госдеп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 69 артиллерийских систем армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?