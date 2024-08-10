Прорыв ВСУ в Курскую область. Сможет ли он сорвать наступление армии РФ

Сейчас российское военное командование не хочет передислоцировать из других оперативных направлений в Курскую область, чтобы не сорвать свое наступление на востоке Украины. Однако такой сценарий развития событий действительно возможен, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).
Главные тезисы
- Прорыв ВСУ в Курскую область может изменить ход войны.
- Армия РФ уже привлекла различные подразделения и спецназ для ведения боев за утраченные российские территории.
- Российское военное командование, возможно, перебросит больше опытных подразделений в Курскую область, но это займет немало времени.
Прорыв ВСУ может изменить ход войны
Иностранные аналитики пришли к выводу, что российское военное командование верит в то, что ситуацию могут спасти подразделения, развернутые в районе границы, и легкодоступные силы в тылу.
Кроме того, указано, что к боям за Курскую область армия РФ уже привлекла:
спецназ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России [ГРУ]),
силы специальных операций (ССО),
дополнительный чеченский спецназ "Ахмат",
армейский корпус Донецкой народной республики (АК ДНР),
экс-боевиков ЧВК "Вагнер"
ВСУ удается срывать наступление армии РФ
По словам одного из российских военкоров, в Курскую область уже перебрасываются подразделения, которые страна-агрессорка стягивала для наступательной операции на севере Харьковской области.
Что также важно понимать, враг по-прежнему пытается не допустить передислокацию своих сил с более приоритетных участков фронта.
По мнению экспертов, более масштабная передислокация российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет медленнее.
Также указано, что более боеспособные фронтовые подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.
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