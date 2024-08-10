Прорыв ВСУ в Курскую область. Сможет ли он сорвать наступление армии РФ

Сейчас российское военное командование не хочет передислоцировать из других оперативных направлений в Курскую область, чтобы не сорвать свое наступление на востоке Украины. Однако такой сценарий развития событий действительно возможен, отмечает американский Институт изучения войны (ISW).

Прорыв ВСУ может изменить ход войны

Иностранные аналитики пришли к выводу, что российское военное командование верит в то, что ситуацию могут спасти подразделения, развернутые в районе границы, и легкодоступные силы в тылу.

Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий, — сказано в отчете. Поделиться

Кроме того, указано, что к боям за Курскую область армия РФ уже привлекла:

спецназ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России [ГРУ]),

силы специальных операций (ССО),

дополнительный чеченский спецназ "Ахмат",

армейский корпус Донецкой народной республики (АК ДНР),

экс-боевиков ЧВК "Вагнер"

Российское военное командование, возможно, перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины, но для прибытия таких подразделений в Курскую область, вероятно, потребуется дополнительное время, — отмечают эксперты. Поделиться

Фото: understandingwar.org

ВСУ удается срывать наступление армии РФ

По словам одного из российских военкоров, в Курскую область уже перебрасываются подразделения, которые страна-агрессорка стягивала для наступательной операции на севере Харьковской области.

Если это правда, то возможно российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, — отмечают аналитики. Поделиться

Что также важно понимать, враг по-прежнему пытается не допустить передислокацию своих сил с более приоритетных участков фронта.

По мнению экспертов, более масштабная передислокация российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будет медленнее.

Также указано, что более боеспособные фронтовые подразделения могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.