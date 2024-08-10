Прорив ЗСУ у Курську область. Чи зможе він зірвати наступ армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Прорив ЗСУ у Курську область. Чи зможе він зірвати наступ армії РФ

ЗСУ
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Джерело:  ISW

Станом на сьогодні російське військове командування не хоче передислоковувати сил з інших оперативних напрямків у Курську область, щоб не зірвати свій наступ на сході України. Однак такий сценарій розвитку подій дійсно можливий, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW)

Головні тези:

  • Прорив ЗСУ у Курську область може змінити хід війни.
  • Армія РФ вже залучила різноманітні підрозділи та спецназ для ведення боїв за втрачені російські території.
  • Російське військове командування, можливо, перекине більше досвідчених підрозділів до Курської області, але це забере немало часу.

Прорив ЗСУ може змінити хід війни

Іноземні аналітики дійшли висновку, що російське військове командування вірить в те, що ситуацію можуть врятувати підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу.

Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій, — йдеться в звіті.

Окрім того, наголошується, що до боїв за Курську область армія РФ уже залучила:

  • спецназ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії [ГРУ]),

  • сили спеціальних операцій (ССО),

  • додатковий чеченський спецназ "Ахмат",

  • армійський корпус Донецької народної республіки (АК ДНР),

  • ексбойовиків ПВК “Вагнер"

Російське військове командування, можливо, перекидає до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час, — наголошують експерти.

Фото: understandingwar.org

ЗСУ вдається зривати наступ армії РФ

За словами одного з російських воєнкорів, у Курську область уже перекидають підрозділи, які країна-агресорка стягувала для наступальної операції на півночі Харківської області.

Якщо це правда, то, можливо, російське військове командування вирішило, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, — зазначають аналітики.

Що також важливо розуміти, ворог досі намагається не допустити передислокацію своїх сил з більш пріоритетних ділянок фронту. 

На переконання експертів, більш масштабна передислокація російських військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою.

Також вказано, що більш боєздатні фронтові підрозділи можуть почати прибувати до Курської області найближчими днями.

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