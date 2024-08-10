Прорив ЗСУ у Курську область. Чи зможе він зірвати наступ армії РФ

Станом на сьогодні російське військове командування не хоче передислоковувати сил з інших оперативних напрямків у Курську область, щоб не зірвати свій наступ на сході України. Однак такий сценарій розвитку подій дійсно можливий, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW)
Головні тези:
- Прорив ЗСУ у Курську область може змінити хід війни.
- Армія РФ вже залучила різноманітні підрозділи та спецназ для ведення боїв за втрачені російські території.
- Російське військове командування, можливо, перекине більше досвідчених підрозділів до Курської області, але це забере немало часу.
Прорив ЗСУ може змінити хід війни
Іноземні аналітики дійшли висновку, що російське військове командування вірить в те, що ситуацію можуть врятувати підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу.
Окрім того, наголошується, що до боїв за Курську область армія РФ уже залучила:
спецназ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії [ГРУ]),
сили спеціальних операцій (ССО),
додатковий чеченський спецназ "Ахмат",
армійський корпус Донецької народної республіки (АК ДНР),
ексбойовиків ПВК “Вагнер"
ЗСУ вдається зривати наступ армії РФ
За словами одного з російських воєнкорів, у Курську область уже перекидають підрозділи, які країна-агресорка стягувала для наступальної операції на півночі Харківської області.
Що також важливо розуміти, ворог досі намагається не допустити передислокацію своїх сил з більш пріоритетних ділянок фронту.
На переконання експертів, більш масштабна передислокація російських військ з прифронтових районів, ймовірно, буде повільнішою.
Також вказано, що більш боєздатні фронтові підрозділи можуть почати прибувати до Курської області найближчими днями.
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