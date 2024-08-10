За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 10 серпня, злочинна армія РФ завдала ударів по Краматорську і влучила ракетою у об'єкт критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала Краматорськ і Харківщину, що призвело до загибелі людей та руйнування об'єктів критичної інфраструктури.
- На Харківщині внаслідок удару російських окупантів загинули люди, і були пошкоджені житлові будинки та лікарня.
- Російські окупанти також обстріляли інші регіони України, спричинивши пожежу під Херсоном, яка затягнула місто в густий дим.
- Жителі усіх атакованих регіонів опинилися під загрозою, інфраструктура піддається серйозним руйнуванням, а життя мирних мешканців ставляться під загрозу.
- Усі регіони, які постраждали від атак російської армії, потребують негайної допомоги та підтримки, щоб ліквідувати наслідки цих нелюдських дій російських окупантів.
Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ на Краматорськ
Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Харківщини
За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару російських окупантів по селу Першотравневе загинули двоє людей.
Глава Харківської ОВА також додав, що воєнні злочинці з окупаційної армії РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган” смт Золочів.
Пошкодження внаслідок цієї атаки отримали 8 житлових будинків, фасад лікарні, постраждав 35-річний чоловік.
У селі Івашки внаслідок артобстрілу було пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку, постраждав 32-річний чоловік.
Також голова ОДА повідомив, що на Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.
Що відомо про наслідки атак російських окупантів в інших регіонах
Представники Херсонської ОВА повідомляють, що внаслідок обстрілу російських окупантів спалахнула пожежа під Херсоном. Густий дим затягнув усе місто.
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