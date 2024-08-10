За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 10 серпня, злочинна армія РФ завдала ударів по Краматорську і влучила ракетою у об'єкт критичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ на Краматорськ

Один працівник загинув, ще декілька отримали поранення. Будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень. Обсяги завданої шкоди встановлюємо, - підкреслює Філашкін. Поширити

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Харківщини

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару російських окупантів по селу Першотравневе загинули двоє людей.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік, - зазначає Синєгубов. Поширити

Глава Харківської ОВА також додав, що воєнні злочинці з окупаційної армії РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган” смт Золочів.

Пошкодження внаслідок цієї атаки отримали 8 житлових будинків, фасад лікарні, постраждав 35-річний чоловік.

У селі Івашки внаслідок артобстрілу було пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку, постраждав 32-річний чоловік.

Також голова ОДА повідомив, що на Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

Що відомо про наслідки атак російських окупантів в інших регіонах

Представники Херсонської ОВА повідомляють, що внаслідок обстрілу російських окупантів спалахнула пожежа під Херсоном. Густий дим затягнув усе місто.