Росія вдруге за день обстріляла Костянтинівку — є поранені

На Донеччині російські окупанти здійснили ще один обстріл Костянтинівки. В результаті терористичної атаки поранено двох цивільних.
Головні тези:
- Російські окупанти вдруге за 9 серпня обстріляли Костянтинівку, що призвело до поранення двох цивільних осіб.
- Вранці цього дня сталася трагедія у супермаркеті, коли армія РФ обстріляла місто ствольною артилерією, що призвело до загибелі 12 людей та поранення 44 жителів.
- Начальник Донецької ОВА закликав мешканців міста евакуюватися. Ситуація залишається критичною.
Росія ще раз обстріляла Костянтинівку
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що на місці цього обстрілу пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.
Філашкін також повідомив, що, крім того, «з'явилася оновлена інформація щодо ранкового удару по Костянтинівці — наразі відомо про 11 загиблих і 37 поранених».
Удар РФ по Костянтинівці: кількість загиблих знову зросла
Вранці 9 серпня армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому на той момент були чимало цивільних.
Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.
Відбулося пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.
Станом на 16.53 відомо про 12 загиблих та 44 поранених.
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