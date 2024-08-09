Росія вдруге за день обстріляла Костянтинівку — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдруге за день обстріляла Костянтинівку — є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

На Донеччині російські окупанти здійснили ще один обстріл Костянтинівки. В результаті терористичної атаки поранено двох цивільних.

Головні тези:

  • Російські окупанти вдруге за 9 серпня обстріляли Костянтинівку, що призвело до поранення двох цивільних осіб.
  • Вранці цього дня сталася трагедія у супермаркеті, коли армія РФ обстріляла місто ствольною артилерією, що призвело до загибелі 12 людей та поранення 44 жителів.
  • Начальник Донецької ОВА закликав мешканців міста евакуюватися. Ситуація залишається критичною.

Росія ще раз обстріляла Костянтинівку

Ще один обстріл Костянтинівки — поранено 2 цивільних. Після цинічного ранкового удару по «Екомаркету» росіяни знову обстріляли Костянтинівку — цього разу зі Смерчів по приватному сектору.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що на місці цього обстрілу пошкоджено шість приватних будинків і газопровід.

Філашкін також повідомив, що, крім того, «з'явилася оновлена інформація щодо ранкового удару по Костянтинівці — наразі відомо про 11 загиблих і 37 поранених».

Керівник ОВА знову закликав населення області евакуюватися і нагадав телефон цілодобового колцентру для евакуації (0800500121).

Удар РФ по Костянтинівці: кількість загиблих знову зросла

Вранці 9 серпня армія РФ завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині, у якому на той момент були чимало цивільних. 

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.

Відбулося пряме влучання у магазин "Екомаркет”, після чого спалахнула пожежа.

Станом на 16.53 відомо про 12 загиблих та 44 поранених.

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