Російські окупанти обстріляли супермаркет у Костянтинівці — фото та відео

9 серпня російські загарбники атакували супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Інформація щодо кількості жертв наразі уточнюється.
Головні тези:
- Уже надходить інформація про поранених.
- Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет.
- Один із поранених перебуває у важкому стані.
Росіяни знову атакують мирних українців у Костянтинівці
Як повідомляють місцеві ЗМІ, росіяни завдали терористичного удару по супермаркету у Костянтинівці, що на Донеччині.
Щонайменше 7 поранених — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки, повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін.
Армія РФ тероризувала Костянтинівку й протягом 8 серпня
Минулого ранку відбувся ворожий обстріл по місту Костянтинівці, завдано 3 удари. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, будівля дитячого садочку, автівка. Загинуло 2 цивільні особи.
Згодом армія РФ завдала удару авіаційною ракетою по місту, внаслідок чого було пошкоджено 10 багатоповерхівок, будівля СТО, приміщення АЗС, будівля торгівельного центру, автомобільна стоянка, 18 автівок.
О 19.20 ворог обстріляв Віролюбівський старостинський округ. Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки.
Вночі росіяни знову здійснили обстріл міста.
Протягом доби під ворожими обстрілами перебували сел. Біла Гора, Ол.Шультине, Диліївка, Неліпівка, Іванопілля, Ступочки, Предтечине, Миколаївка, Маркове, Майське, Новодмитрівка, Стінки, Червоне (влучання по раніше зруйнованим будинкам, городам, полям, дорогам, лісосмугам). Інформації щодо постраждалих не надходило.
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