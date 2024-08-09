Російські окупанти обстріляли супермаркет у Костянтинівці — фото та відео

Росіяни знову атакують мирних українців у Костянтинівці

Як повідомляють місцеві ЗМІ, росіяни завдали терористичного удару по супермаркету у Костянтинівці, що на Донеччині.

Фото: mistokonsta

Щонайменше 7 поранених — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки, повідомив очільник Донецької ОВА Філашкін.

Фото: mistokonsta

Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу, — заявив Філашкін. Поширити

Армія РФ тероризувала Костянтинівку й протягом 8 серпня

Минулого ранку відбувся ворожий обстріл по місту Костянтинівці, завдано 3 удари. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, будівля дитячого садочку, автівка. Загинуло 2 цивільні особи.

Згодом армія РФ завдала удару авіаційною ракетою по місту, внаслідок чого було пошкоджено 10 багатоповерхівок, будівля СТО, приміщення АЗС, будівля торгівельного центру, автомобільна стоянка, 18 автівок.

О 19.20 ворог обстріляв Віролюбівський старостинський округ. Пошкоджень зазнали 3 приватні будинки.

Вночі росіяни знову здійснили обстріл міста.