Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Константиновке — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Константиновке — фото и видео

Константиновка
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

9 августа российские захватчики атаковали супермаркет в Константиновке Донецкой области. Информация о количестве жертв уточняется.

Главные тезисы

  • Уже поступает информация о раненых.
  • Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.
  • Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Россияне снова атакуют мирных украинцев в Константиновке

Как сообщают местные СМИ, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке на Донетчине.

Фото: mistokonsta

По меньшей мере, 7 раненых — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки, сообщил глава Донецкой ОВА Филашкин.

Фото: mistokonsta

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, — заявил Филашкин.

Армия РФ терроризировала Константиновку и в течение 8 августа

Минувшим утром произошел вражеский обстрел по городу Константиновке, нанесены 3 удара. В результате обстрела поврежден частный дом, здание детского сада, автомобиль. Погибли 2 гражданских.

Впоследствии армия РФ нанесла удар авиационной ракетой по городу, в результате чего было повреждено 10 многоэтажек, здание СТО, помещение АЗС, здание торгового центра, автомобильная стоянка, 18 автомобилей.

В 19.20 враг обстрелял Веролюбовский старостинский округ. Повреждения получили 3 частных дома.

Ночью россияне снова совершили обстрел города.

В течение суток под вражескими обстрелами находились пос. Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Иванополье, Ступочки, Предтечино, Николаевка, Марково, Майское, Новодмитровка, Стенки, Красное (попадания по ранее разрушенным домам, городам, полям, дорогам, лесополосам). Информация о пострадавших не поступала.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина перебросила в Курскую область одну из самых мощных бригад ВСУ
Танки ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России заявили о чрезвычайной ситуации федерального характера в Курской области
МЧС РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ резко уменьшила количество атак в районе Часового Яра
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?