Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Константиновке — фото и видео

9 августа российские захватчики атаковали супермаркет в Константиновке Донецкой области. Информация о количестве жертв уточняется.
Главные тезисы
- Уже поступает информация о раненых.
- Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.
- Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Россияне снова атакуют мирных украинцев в Константиновке
Как сообщают местные СМИ, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке на Донетчине.
По меньшей мере, 7 раненых — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки, сообщил глава Донецкой ОВА Филашкин.
Армия РФ терроризировала Константиновку и в течение 8 августа
Минувшим утром произошел вражеский обстрел по городу Константиновке, нанесены 3 удара. В результате обстрела поврежден частный дом, здание детского сада, автомобиль. Погибли 2 гражданских.
Впоследствии армия РФ нанесла удар авиационной ракетой по городу, в результате чего было повреждено 10 многоэтажек, здание СТО, помещение АЗС, здание торгового центра, автомобильная стоянка, 18 автомобилей.
В 19.20 враг обстрелял Веролюбовский старостинский округ. Повреждения получили 3 частных дома.
Ночью россияне снова совершили обстрел города.
В течение суток под вражескими обстрелами находились пос. Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Иванополье, Ступочки, Предтечино, Николаевка, Марково, Майское, Новодмитровка, Стенки, Красное (попадания по ранее разрушенным домам, городам, полям, дорогам, лесополосам). Информация о пострадавших не поступала.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-