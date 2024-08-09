Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Константиновке — фото и видео

9 августа российские захватчики атаковали супермаркет в Константиновке Донецкой области. Информация о количестве жертв уточняется.

Россияне снова атакуют мирных украинцев в Константиновке

Как сообщают местные СМИ, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке на Донетчине.

Фото: mistokonsta

По меньшей мере, 7 раненых — таковы предварительные последствия обстрела Константиновки, сообщил глава Донецкой ОВА Филашкин.

Фото: mistokonsta

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, — заявил Филашкин. Поделиться

Армия РФ терроризировала Константиновку и в течение 8 августа

Минувшим утром произошел вражеский обстрел по городу Константиновке, нанесены 3 удара. В результате обстрела поврежден частный дом, здание детского сада, автомобиль. Погибли 2 гражданских.

Впоследствии армия РФ нанесла удар авиационной ракетой по городу, в результате чего было повреждено 10 многоэтажек, здание СТО, помещение АЗС, здание торгового центра, автомобильная стоянка, 18 автомобилей.

В 19.20 враг обстрелял Веролюбовский старостинский округ. Повреждения получили 3 частных дома.

Ночью россияне снова совершили обстрел города.