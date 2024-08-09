По словам командира 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек", пока не наблюдается усиление атак российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.

Что происходит в районе Часового Яра

Более пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В общем действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем. Постоянные обстрелы, пытающиеся бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто стали применять ночные FPV-дроны. Сильно помогает РЭБ при передвижении личного состава, на технике – с этим боремся таким образом, – объясняет "Ацтек". Поделиться

Военный отметил, что российские оккупанты задействуют значительно меньше военной техники во время атак в районе Часового Яра.

Стало меньше техники. В конце весны – в начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно разбили. У них обеспечение на нашем направлении поменьше из-за того, что активные действия они ведут на Покровском направлении. Потому применение на переднем крае очень мало. Подвоз по Бахмуту, окрестностям личного состава совершают, а штурмовые действия – нет, – рассказывает командир батальона 5-й ОШБР. Поделиться

Уничтожена техника армии РФ

Что говорят аналитики по ситуации на фронте в Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 7-8 июля оккупационная армия РФ продолжала попытки наступления в районах Глубокого и Волчанского и Тихого в Харьковской области, однако без каких-либо заметных успехов.

По утверждениям одного из российских военкоров, украинские военные проводят контрнаступательную операцию вблизи Глубокого.

Не имеет у российских окупантов никаких успехов и в Луганской области.

Наступление российских окупантов продолжалось в направлении Северска на Донетчине, в районах Верхнекаменского у Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Переездного.

Также преступная армия РФ продолжала безуспешные попытки атак вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

В течение 8 августа российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Торецка.

Зафиксированы также попытки наступления вблизи Торецкого, Северного и Железного.

Между тем, как отмечают аналитики, российские оккупанты продолжают продвигаться в рамках Нью-Йорка.

Кроме этого в ISW заявляют, что наблюдают незначительное продвижение армии РФ восточнее Покровска, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По утверждениям российских "военкоров", российские оккупанты якобы продвинулись к окраинам Гродовки и вблизи Лисичного и Ивановки к востоку от Покровска.

Российские блоггеры также продолжали рассказывать, что войска РФ вроде бы захватили Сергеевку, однако аналитики ISW не могут подтвердить эти заявления.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки, у Калинового, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Желанного, Карловки и Яснобродовки.

Аналитики отмечают, что российские оккупанты якобы продвинулись юго-западнее Донецка, однако не имеют подтвержденных успехов в этом районе.

Российские "военкоры" заявляют о якобы продвижении армии РФ восточнее Водяного, однако аналитики не имеют этому подтверждения.

Кроме этого оккупанты продолжали попытки наступления в районах Красногоровки, Константиновки, Парасковеевки, Водяного, Владимировки и Угледара.

Аналитики также заявляют о незначительных успехах российских окупантов к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, однако ни одна из сторон официально не заявляла о боевых действиях в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайное.

Преступная армия РФ также в течение 7-8 августа атаковала вблизи Роботино и вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные отразили атаки РФ на Днепровском направлении в Херсонской области.