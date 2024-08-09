Армия РФ резко уменьшила количество атак в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ резко уменьшила количество атак в районе Часового Яра

Артиллерия ВСУ
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командира 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек", пока не наблюдается усиление атак российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.

Главные тезисы

  • Армия РФ уменьшила количество атак в районе Часового Яра, что может свидетельствовать об уменьшении наступательного темпа.
  • Украинские военные успешно отражают атаки российских оккупантов в разных регионах, поддерживая линию фронта.
  • Аналитики отмечают неудачные попытки наступления армии РФ в различных районах, включая Глубокое, Тихое, Ивановка и Покровск.
  • Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления в различных направлениях, не добиваясь значительных успехов на большинстве фронтовых участков.
  • Техника армии РФ уменьшила свое присутствие в районе Временного Яра, отражая снижение активности и возможную перспективу завершения вражеского наступления.

Что происходит в районе Часового Яра

Более пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В общем действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем. Постоянные обстрелы, пытающиеся бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто стали применять ночные FPV-дроны. Сильно помогает РЭБ при передвижении личного состава, на технике – с этим боремся таким образом, – объясняет "Ацтек".

Военный отметил, что российские оккупанты задействуют значительно меньше военной техники во время атак в районе Часового Яра.

Стало меньше техники. В конце весны – в начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно разбили. У них обеспечение на нашем направлении поменьше из-за того, что активные действия они ведут на Покровском направлении. Потому применение на переднем крае очень мало. Подвоз по Бахмуту, окрестностям личного состава совершают, а штурмовые действия – нет, – рассказывает командир батальона 5-й ОШБР.

Армия значительно снизила наступательный темп в районе Часового Яра
Уничтожена техника армии РФ

Что говорят аналитики по ситуации на фронте в Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 7-8 июля оккупационная армия РФ продолжала попытки наступления в районах Глубокого и Волчанского и Тихого в Харьковской области, однако без каких-либо заметных успехов.

По утверждениям одного из российских военкоров, украинские военные проводят контрнаступательную операцию вблизи Глубокого.

Не имеет у российских окупантов никаких успехов и в Луганской области.

Наступление российских окупантов продолжалось в направлении Северска на Донетчине, в районах Верхнекаменского у Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Переездного.

Также преступная армия РФ продолжала безуспешные попытки атак вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

В течение 8 августа российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Торецка.

Зафиксированы также попытки наступления вблизи Торецкого, Северного и Железного.

Между тем, как отмечают аналитики, российские оккупанты продолжают продвигаться в рамках Нью-Йорка.

Кроме этого в ISW заявляют, что наблюдают незначительное продвижение армии РФ восточнее Покровска, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По утверждениям российских "военкоров", российские оккупанты якобы продвинулись к окраинам Гродовки и вблизи Лисичного и Ивановки к востоку от Покровска.

Российские блоггеры также продолжали рассказывать, что войска РФ вроде бы захватили Сергеевку, однако аналитики ISW не могут подтвердить эти заявления.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки, у Калинового, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Желанного, Карловки и Яснобродовки.

Аналитики отмечают, что российские оккупанты якобы продвинулись юго-западнее Донецка, однако не имеют подтвержденных успехов в этом районе.

Российские "военкоры" заявляют о якобы продвижении армии РФ восточнее Водяного, однако аналитики не имеют этому подтверждения.

Кроме этого оккупанты продолжали попытки наступления в районах Красногоровки, Константиновки, Парасковеевки, Водяного, Владимировки и Угледара.

Аналитики также заявляют о незначительных успехах российских окупантов к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, однако ни одна из сторон официально не заявляла о боевых действиях в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайное.

Преступная армия РФ также в течение 7-8 августа атаковала вблизи Роботино и вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные отразили атаки РФ на Днепровском направлении в Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 15 атак армии РФ на Лиманском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Западные эксперты выделяют три ключевые цели наступления ВСУ на Курщине
Курщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте 8-9 августа. Что известно о новых успехах ВСУ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?