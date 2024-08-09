По словам командира 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек", пока не наблюдается усиление атак российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.
Главные тезисы
- Армия РФ уменьшила количество атак в районе Часового Яра, что может свидетельствовать об уменьшении наступательного темпа.
- Украинские военные успешно отражают атаки российских оккупантов в разных регионах, поддерживая линию фронта.
- Аналитики отмечают неудачные попытки наступления армии РФ в различных районах, включая Глубокое, Тихое, Ивановка и Покровск.
- Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления в различных направлениях, не добиваясь значительных успехов на большинстве фронтовых участков.
- Техника армии РФ уменьшила свое присутствие в районе Временного Яра, отражая снижение активности и возможную перспективу завершения вражеского наступления.
Что происходит в районе Часового Яра
Военный отметил, что российские оккупанты задействуют значительно меньше военной техники во время атак в районе Часового Яра.
Что говорят аналитики по ситуации на фронте в Украине
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 7-8 июля оккупационная армия РФ продолжала попытки наступления в районах Глубокого и Волчанского и Тихого в Харьковской области, однако без каких-либо заметных успехов.
По утверждениям одного из российских военкоров, украинские военные проводят контрнаступательную операцию вблизи Глубокого.
Не имеет у российских окупантов никаких успехов и в Луганской области.
Наступление российских окупантов продолжалось в направлении Северска на Донетчине, в районах Верхнекаменского у Ивано-Дарьевки, Спорного, Выемки и Переездного.
Также преступная армия РФ продолжала безуспешные попытки атак вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского.
В течение 8 августа российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться в сторону Торецка.
Зафиксированы также попытки наступления вблизи Торецкого, Северного и Железного.
Между тем, как отмечают аналитики, российские оккупанты продолжают продвигаться в рамках Нью-Йорка.
Кроме этого в ISW заявляют, что наблюдают незначительное продвижение армии РФ восточнее Покровска, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
По утверждениям российских "военкоров", российские оккупанты якобы продвинулись к окраинам Гродовки и вблизи Лисичного и Ивановки к востоку от Покровска.
Российские блоггеры также продолжали рассказывать, что войска РФ вроде бы захватили Сергеевку, однако аналитики ISW не могут подтвердить эти заявления.
Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Воздвиженки, у Калинового, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Желанного, Карловки и Яснобродовки.
Аналитики отмечают, что российские оккупанты якобы продвинулись юго-западнее Донецка, однако не имеют подтвержденных успехов в этом районе.
Российские "военкоры" заявляют о якобы продвижении армии РФ восточнее Водяного, однако аналитики не имеют этому подтверждения.
Кроме этого оккупанты продолжали попытки наступления в районах Красногоровки, Константиновки, Парасковеевки, Водяного, Владимировки и Угледара.
Аналитики также заявляют о незначительных успехах российских окупантов к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, однако ни одна из сторон официально не заявляла о боевых действиях в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайное.
Преступная армия РФ также в течение 7-8 августа атаковала вблизи Роботино и вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные отразили атаки РФ на Днепровском направлении в Херсонской области.
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