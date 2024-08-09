За словами командира 3-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР з позивним "Ацтек", наразі не спостерігається посилення атак російських окупантів в районі Часового Яру на Донеччині.
Головні тези:
- За словами командира батальйону, російські окупанти зменшили активність та використовують менше військової техніки в районі Часового Яру.
- Аналітики з Інституту вивчення війни зафіксували безуспішні спроби наступу армії РФ в інших районах, таких як Глибоке, Тихе, Іванівка та Покровськ.
- Російські війська продовжують незначно просуватись на різних напрямках, проте без успіхів на більшості фронтових ділянок.
- Військові звіти та аналітичні дослідження показують, що українські військові відбивають атаки російських окупантів у різних регіонах, утримуючи лінію фронту.
- Ситуація на сході України залишається напруженою, проте зменшення активності армії РФ в районі Часового Яру може свідчити про певні перспективи завершення ворожого наступу.
Що відбувається в районі Часового Яру
Військовий зазначив, що російські окупанти задіють значно менше військової техніки під час атак в районі Часового Яру.
Що кажуть аналітики стосовно ситуації на фронті в Україні
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 7-8 липня окупаційна армія РФ продовжувала спроби наступу в районах Глибокого та Вовчанська і Тихого на Харківщині, однак без жодних помітних успіхів.
За твердженнями одного з російських “воєнкорів”, українські військові проводять контрнаступальну операцію поблизу Глибокого.
Не має в російських окупантів жодних успіхів і на Луганщині.
Наступ російських окупантів продовжувався у напрямку Сіверська на Донеччині, в районах Верхньокам'янського біля Івано-Дар'ївки, Спірного, Виїмки та Переїзного.
Також злочинна армія РФ продовжувала безуспішні спроби атак поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського.
Протягом 8 серпня російські окупанти безуспішно намагались просунутись у бік Торецька.
Зафіксовані також спроби наступу поблизу Торецька, Північного та Залізного.
Між тим, як зазначають аналітики, російські окупанти продовжують просуватись в межах Нью-Йорка.
Окрім цього в ISW заявляють, що спостерігають незначне просування армії РФ на схід від Покровська, однак без підтверджених змін лінії фронту.
За твердженнями російських “воєнкорів”, російські окупанти нібито просунулися до околиць Гродівки та поблизу Лисичного та Іванівки на схід від Покровська.
Російські блогери також продовжували розповідати, що війська РФ начебто захопили Сергіївку, однак аналітики ISW не можуть підтвердити ці заяви.
Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Воздвиженки, біля Калинового, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Желанного, Карлівки і Яснобродівки.
Аналітики зазначають, що російські окупанти нібито просунулись на південний захід від Донецька, однак не мають підтверджених успіхів у цьому районі.
Російські “воєнкори” заявляють про нібито просування армії РФ схід від Водяного, однак аналітики не мають цьому підтвердження.
Окрім цього окупанти продовжували спроби наступу в районах Красногорівки, Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного, Володимирівки та Вугледара.
Аналітики також заявляють про незначні успіхи російських окупантів на південь від Великої Новосілки в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, однак жодна зі сторін офіційно не заявляла про бойові дії у цьому районі.
Геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північному сході Урожайне.
Злочинна армія РФ також протягом 7-8 серпня атакувала поблизу Роботиного та поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові відбили атаки РФ на Дніпровському напрямку у Херсонській області.
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