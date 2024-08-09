Россия вторично за день обстреляла Константиновку — есть раненые

В Донецкой области российские оккупанты совершили еще один обстрел Константиновки. В результате террористической атаки ранены двое гражданских.

Россия еще раз обстреляла Константиновку

Еще один обстрел Константиновки — ранены 2 гражданских. После циничного утреннего удара по «Экомаркету» россияне снова обстреляли Константиновку — на этот раз из Смерчей по частному сектору. Поделиться

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Он отметил, что на месте этого обстрела повреждены шесть частных домов и газопровод.

Филашкин также сообщил, что, кроме того, «появилась обновленная информация о утреннем ударе по Константиновке — сейчас известно об 11 погибших и 37 раненых».

Руководитель ОВА снова призвал население области эвакуироваться и напомнил телефон круглосуточного колцентра для эвакуации (0800500121). Поделиться

Удар РФ по Константиновке: количество погибших снова выросло

Утром 9 августа армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором на тот момент было немало гражданских.

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.

Произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.

По состоянию на 16.53 известно о 12 погибших и 44 раненых.