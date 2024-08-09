Россия вторично за день обстреляла Константиновку — есть раненые

В Донецкой области российские оккупанты совершили еще один обстрел Константиновки. В результате террористической атаки ранены двое гражданских.
Главные тезисы
- В результате обстрела российских оккупантов Константиновки дважды за день, двое гражданских были ранены.
- Трагедия в супермаркете, вызванная ударом ствольной артиллерии, привела к гибели 12 человек и ранению 44 жителей.
- Начальник Донецкой ОВА призвал жителей города Константиновка эвакуироваться, ситуация остается критической.
- Российские оккупанты обстреляли Константиновку из Смерчей, повреждены шесть частных домов и газопровод, появилась обновленная информация о пострадавших.
- Утром 9 августа армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке, погибли 12 человек, ранены 44.
Россия еще раз обстреляла Константиновку
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Он отметил, что на месте этого обстрела повреждены шесть частных домов и газопровод.
Филашкин также сообщил, что, кроме того, «появилась обновленная информация о утреннем ударе по Константиновке — сейчас известно об 11 погибших и 37 раненых».
Удар РФ по Константиновке: количество погибших снова выросло
Утром 9 августа армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором на тот момент было немало гражданских.
Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет.
Произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", после чего вспыхнул пожар.
По состоянию на 16.53 известно о 12 погибших и 44 раненых.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-