Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині — є поранені

Харківська ОВА
Золочів

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила авіаудар по Золочеву на Харківщині, в результаті якого поранено шестеро людей.
  • Окупанти також завдали руйнувань десяткам приватних будинків, господарських споруд і цивільної інфраструктури.
  • Необхідно ухвалювати ефективні заходи для захисту мирного населення України від агресії Росії.

Росія бомбила Золочів на Харківщині

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

Золочів

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.

Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

У Харкові зросла кількість постраждалих після удару РФ

Російська армія 6 серпня атакувала “Іскандером” центр Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно.

Також окупанти пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.

Згодом правоохоронці повідомили, що наслідок обстрілу постраждали вісім цивільних осіб: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина.

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