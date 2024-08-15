Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині — є поранені

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила авіаудар по Золочеву на Харківщині, в результаті якого поранено шестеро людей.
- Окупанти також завдали руйнувань десяткам приватних будинків, господарських споруд і цивільної інфраструктури.
- Необхідно ухвалювати ефективні заходи для захисту мирного населення України від агресії Росії.
Росія бомбила Золочів на Харківщині
Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.
Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.
Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.
У Харкові зросла кількість постраждалих після удару РФ
Російська армія 6 серпня атакувала “Іскандером” центр Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.
Також окупанти пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.
Згодом правоохоронці повідомили, що наслідок обстрілу постраждали вісім цивільних осіб: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина.
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