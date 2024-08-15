Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині — є поранені

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

Росія бомбила Золочів на Харківщині

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА. Поширити

Золочів

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.

Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

У Харкові зросла кількість постраждалих після удару РФ

Російська армія 6 серпня атакувала “Іскандером” центр Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 людей, серед них 8-місячна дитина.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно. Поширити

Також окупанти пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільну інфраструктуру.