Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области — есть раненые

Харьковская ОВА
Золочев
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В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара российской авиации по Золочеву в Харьковской области ранены шесть мирных жителей.
  • Оккупанты нанесли ущерб частным домам, инфраструктуре и гражданским строениям в поселке.
  • Необходимы эффективные меры для защиты населения Украины от агрессии России.

Россия бомбила Золочев в Харьковской области

В 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения две женщины, 43 и 65 лет, и 35-летний мужчина, — говорится в сообщении Харьковской ОВА.

Золочев

Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.

Кроме того, разрушения получили помещение детского сада, центр предоставления административных услуг, музыкальную школу и редакцию местной газеты.

В Харькове выросло количество пострадавших после удара РФ

Российская армия 6 августа атаковала "Искандером" центр Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно.

Также оккупанты повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру.

Впоследствии правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских лиц: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.

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