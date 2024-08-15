Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области — есть раненые

В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.
Главные тезисы
- В результате авиаудара российской авиации по Золочеву в Харьковской области ранены шесть мирных жителей.
- Оккупанты нанесли ущерб частным домам, инфраструктуре и гражданским строениям в поселке.
- Необходимы эффективные меры для защиты населения Украины от агрессии России.
Россия бомбила Золочев в Харьковской области
Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.
Кроме того, разрушения получили помещение детского сада, центр предоставления административных услуг, музыкальную школу и редакцию местной газеты.
В Харькове выросло количество пострадавших после удара РФ
Российская армия 6 августа атаковала "Искандером" центр Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок.
Также оккупанты повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру.
Впоследствии правоохранители сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских лиц: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок.
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