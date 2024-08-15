Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области — есть раненые

В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.

Россия бомбила Золочев в Харьковской области

В 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения две женщины, 43 и 65 лет, и 35-летний мужчина, — говорится в сообщении Харьковской ОВА. Поделиться

Золочев

Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.

Кроме того, разрушения получили помещение детского сада, центр предоставления административных услуг, музыкальную школу и редакцию местной газеты.

В Харькове выросло количество пострадавших после удара РФ

Российская армия 6 августа атаковала "Искандером" центр Харькова. В результате атаки пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно. Поделиться

Также оккупанты повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру.