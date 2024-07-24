Армия РФ атаковала с воздуха Харьков — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала с воздуха Харьков — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Около 14.00 24 июля российская террористическая армия нанесла очередной воздушный удар по Харькову. По состоянию на 15.27 известно о шести раненых.

Главные тезисы

  • 24 июля армия РФ нанесла воздушный удар по Харькову, приведший к пострадавшим и разрушениям в городе.
  • Местные правоохранительные органы работают над установлением обстоятельств атаки и предоставлением помощи раненым.
  • Мэр Харькова и глава местной администрации сообщили о серии взрывов и атаках на город, оценивая ущерб и количество пострадавших.

Российские оккупанты ударили по Харькову

Днем 24 июля российская армия снова обстреливает Харьков.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны.

В 14.17 Терехов сообщил о пятом "прилете" по городу за день, снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российских обстрелов пострадали шесть гражданских харьковчан.

Армия РФ обстреляла Харьков в ночь на 24 июля

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили о взрывах в Харькове, в результате вражеских атак погиб по меньшей мере один человек, также пострадавшие.

Около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания. По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации.

Терехов сообщил, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.

По второму прилету — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.

После 7 утра Синегубов уточнил информацию о последствиях ударов окупантов по Харькову и району.

5:15. Враг ударил по Немышлянскому району. Повреждены нежилое здание, не менее 5 автомобилей. Без пострадавших. 5:25. По другому адресу попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается. Около пяти часов по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

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