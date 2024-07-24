Армия РФ атаковала с воздуха Харьков — есть пострадавшие

Около 14.00 24 июля российская террористическая армия нанесла очередной воздушный удар по Харькову. По состоянию на 15.27 известно о шести раненых.
Главные тезисы
- 24 июля армия РФ нанесла воздушный удар по Харькову, приведший к пострадавшим и разрушениям в городе.
- Местные правоохранительные органы работают над установлением обстоятельств атаки и предоставлением помощи раненым.
- Мэр Харькова и глава местной администрации сообщили о серии взрывов и атаках на город, оценивая ущерб и количество пострадавших.
Российские оккупанты ударили по Харькову
Днем 24 июля российская армия снова обстреливает Харьков.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В 14.17 Терехов сообщил о пятом "прилете" по городу за день, снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российских обстрелов пострадали шесть гражданских харьковчан.
Армия РФ обстреляла Харьков в ночь на 24 июля
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили о взрывах в Харькове, в результате вражеских атак погиб по меньшей мере один человек, также пострадавшие.
Терехов сообщил, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.
По второму прилету — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.
Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.
После 7 утра Синегубов уточнил информацию о последствиях ударов окупантов по Харькову и району.
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