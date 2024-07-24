Армия РФ атаковала с воздуха Харьков — есть пострадавшие

Около 14.00 24 июля российская террористическая армия нанесла очередной воздушный удар по Харькову. По состоянию на 15.27 известно о шести раненых.

Российские оккупанты ударили по Харькову

Днем 24 июля российская армия снова обстреливает Харьков.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны. Поделиться

В 14.17 Терехов сообщил о пятом "прилете" по городу за день, снова по промышленной зоне. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российских обстрелов пострадали шесть гражданских харьковчан.

Армия РФ обстреляла Харьков в ночь на 24 июля

Мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов сообщили о взрывах в Харькове, в результате вражеских атак погиб по меньшей мере один человек, также пострадавшие.

Около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания. По уточненным данным, один гражданский мужчина получил ранения. Без госпитализации. Поделиться

Терехов сообщил, что первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города.

По второму прилету — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Предварительно Харьков сегодня оккупанты обстреливали ракетами С-300.

После 7 утра Синегубов уточнил информацию о последствиях ударов окупантов по Харькову и району.