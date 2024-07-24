Армія РФ атакувала з повітря Харків — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала з повітря Харків — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Близько 14.00 24 липня російська терористична армія завдала чергового повітряного удару по Харкову. Станом на 15.27 відомо про шістьох поранених.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по Харкову з повітря 24 липня: шестеро постраждалих.
  • Окупанти атакували промислову зону та приватний сектор міста, спричинивши руйнування.
  • Місцеві правоохоронні органи встановлюють обставини атаки та надають допомогу пораненим.

Російські окупанти вдарили по Харкову

Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні.

О 14.17 Терехов повідомив про п’ятий "приліт" по місту за день, знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждало шестеро цивільних харків’ян.

Армія РФ обстріляла Харків у ніч проти 24 липня

Мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов повідомили про вибухи в Харкові, у результаті ворожих атак загинула щонайменше одна людина, також є постраждалі.

Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі. За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації.

Терехов повідомив, що перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.

Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби.

Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300.

Після 7 ранку Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.

5:15. Ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих. 5:25. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється. Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

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