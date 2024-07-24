Армія РФ атакувала з повітря Харків — є постраждалі

Близько 14.00 24 липня російська терористична армія завдала чергового повітряного удару по Харкову. Станом на 15.27 відомо про шістьох поранених.

Російські окупанти вдарили по Харкову

Вдень 24 липня російська армія знову обстрілює Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні. Поширити

О 14.17 Терехов повідомив про п’ятий "приліт" по місту за день, знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського обстрілу постраждало шестеро цивільних харків’ян.

Армія РФ обстріляла Харків у ніч проти 24 липня

Мер Харкова Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов повідомили про вибухи в Харкові, у результаті ворожих атак загинула щонайменше одна людина, також є постраждалі.

Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі. За уточненими даними, один цивільний чоловік зазнав поранень. Без госпіталізації. Поширити

Терехов повідомив, що перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.

Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби.

Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300.

Після 7 ранку Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.