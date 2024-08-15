Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

15 серпня російські війська атакували керованими авіаційними бомбами Купʼянський район на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Головні тези:

  • Окупанти РФ вдарили по цивільному підприємству Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинули двоє людей та ще один отримав поранення.
  • У селищі Золочів Богодухівського району також є жертви російського авіаудару. Шестеро мешканців були поранені, знищені приватні будинки та господарські споруди.
  • Внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, енерго- та газомережі, а також було пошкоджено приміщення дитячого садку, центр надання адміністративних послуг та інші об'єкти.

Що відомо про обстріл Росією Харківщини

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти РФ близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. 

Двоє цивільних внаслідок обстрілу загинули. 

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.  Екстрені служби працюють на місцях влучання.

Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.

Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ вперше скинула ФАБ-1500 на Куп’янський район Харківщини
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
ФАБ-1500
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Харківщину — загинула жінка, поранено дитину
Харківська обласна прокуратура
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Краматорськ і Харківщину. Є загиблі та руйнування
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки удару армії РФ по Харківщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?