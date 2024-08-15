Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

15 серпня російські війська атакували керованими авіаційними бомбами Купʼянський район на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблі.
Головні тези:
- Окупанти РФ вдарили по цивільному підприємству Купʼянського району Харківщини, внаслідок чого загинули двоє людей та ще один отримав поранення.
- У селищі Золочів Богодухівського району також є жертви російського авіаудару. Шестеро мешканців були поранені, знищені приватні будинки та господарські споруди.
- Внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, енерго- та газомережі, а також було пошкоджено приміщення дитячого садку, центр надання адміністративних послуг та інші об'єкти.
Що відомо про обстріл Росією Харківщини
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти РФ близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району.
Двоє цивільних внаслідок обстрілу загинули.
За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях влучання.
Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині
У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.
Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.
Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.
Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-