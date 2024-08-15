Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

15 серпня російські війська атакували керованими авіаційними бомбами Купʼянський район на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Що відомо про обстріл Росією Харківщини

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, окупанти РФ близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району.

Двоє цивільних внаслідок обстрілу загинули.

За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства. Екстрені служби працюють на місцях влучання.

Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА. Поширити

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.