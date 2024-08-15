Оккупанты РФ обстреляли КАБами Харьковщину. Погибли два человека

15 августа российские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами Купянский район Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие.

Что известно об обстреле Россией Харьковщины

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты РФ около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района.

Двое гражданских в результате обстрела погибли.

По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия. Экстренные службы работают на местах попадания.

Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области

В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.

В 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения две женщины, 43 и 65 лет, и 35-летний мужчина, — говорится в сообщении Харьковской ОВА. Поделиться

Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.