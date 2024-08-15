Оккупанты РФ обстреляли КАБами Харьковщину. Погибли два человека

15 августа российские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами Купянский район Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие.
Главные тезисы
- 15 августа произошли обстрелы Купянского района и Золочева в Харьковской области российскими оккупантами.
- В результате атак погибли два человека, много людей получили ранения, а также нанесены разрушения различным строениям и инфраструктуре районов.
- Экстренные службы работают на местах попадания управляемых авиабомб, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия обстрелов.
- Российские воздушные атаки нанесли серьезный ущерб жилым домам, автомобилям, энерго- и газосетям, а также образовательным и административным учреждениям.
Что известно об обстреле Россией Харьковщины
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, оккупанты РФ около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района.
Двое гражданских в результате обстрела погибли.
По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия. Экстренные службы работают на местах попадания.
Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области
В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.
Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.
Кроме того, разрушения получили помещение детского сада, центр предоставления административных услуг, музыкальную школу и редакцию местной газеты.
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