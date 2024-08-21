Армия РФ атаковала сельсовет в Харьковской области. Под завалами находятся люди

Российские войска 21 августа обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Под завалами находятся люди.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла село Казачья Лопань и город Золочев в Харьковской области, оставив под завалами жителей и нанеся урон по инфраструктуре.
- В результате обстрела в Казачьей Лопани по предварительной информации находятся под завалами три человека, в Золочеве получили ранения шесть человек, включая детей и старшее поколение.
- Авиация РФ использовала управляемые авиабомбы для атаки по центру Золочева, что привело к разрушению множества домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
- В результате обстрела поселка Золочева пострадали не только жители, но и детский сад, музыкальная школа, а также другие административные здания.
Что известно об обстреле оккупантами РФ Харьковщины
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 12:25 оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.
В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.
Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области
В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.
Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.
Кроме того, разрушения получили помещение детского сада, центр предоставления административных услуг, музыкальную школу и редакцию местной газеты.
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