Армия РФ атаковала сельсовет в Харьковской области. Под завалами находятся люди

Российские войска 21 августа обстреляли село Казачья Лопань в Харьковской области. Под завалами находятся люди.

Что известно об обстреле оккупантами РФ Харьковщины

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 12:25 оккупанты ударили по населенному пункту Казачья Лопань Дергачевской общины.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. По предварительной информации, под завалами находятся три человека.

На месте работают все профильные службы. Есть угроза повторных ударов, — подчеркнул Синегубов. Поделиться

Авиация РФ бомбила Золочев в Харьковской области

В Золочеве на Харьковщине 15 августа в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами ранены шесть человек.

В 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района. В результате обстрела получили ранения две женщины, 43 и 65 лет, и 35-летний мужчина, — говорится в сообщении Харьковской ОВА. Поделиться

Позже, по обновленной информации, ранения получили также 12-летний парень, 57-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Отмечают, что также уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.