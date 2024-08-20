Військові РФ атакували енергетичні обʼєкти Сумщині під час обстрілу України
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ атакували енергетичні обʼєкти Сумщині під час обстрілу України

Сумська ОВА
Військові РФ атакували енергетичні обʼєкти Сумщині під час обстрілу України

20 серпня російська армія завдала ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині. Внаслідок атаки майже 19 тисяч людей без світла.

Головні тези:

  • Російська армія завдала ракетного удару по енергетичних об'єктах на Сумщині, залишивши без світла майже 19 тисяч жителів.
  • Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетики Глухівської громади, що спричинило відключення електропостачання в 72 населених пунктах.
  • Сили ППО України збили 25 дронів та три ракети, що були випущені під час атаки РФ на Україну, знищивши 28 повітряних цілей.
  • У зону атаки входили області Київська, Дніпропетровська, Сумська та інші.

Що відомо про атаку РФ на Сумщину

Як зазначається, в ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору, — додали у пресслужбі ОВА.

Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.

Зокрема, знищили:

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К",

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59,

  • 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136"

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області. Дрони випустили з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.

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