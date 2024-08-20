Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 3 ракетами та 26 ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 28 повітряних цілей.

Що відомо про атаку РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.

Зокрема, знищили:

1 крилату ракету "Іскандер-К",

2 керовані авіаційні ракети Х-59,

25 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області. Дрони випустили з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ. Поширити

РФ намагалася атакувати Київ дронами та ракетами

В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці — крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

Як повідомили в КМВА, ракети та дрони збили на підступах до столиці.Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.