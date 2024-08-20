Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 3 ракетами та 26 ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 28 повітряних цілей.

Головні тези:

  • За даними командувача Повітряних сил, Сили ППО збили 28 повітряних цілей внаслідок атаки РФ на Україну.
  • Атака російських загарбників відбувалася у межах кількох областей України, а також столиці Києва.
  • Російські ракети та дрони запускалися з різних областей РФ, а також з тимчасово окупованої території.

Що відомо про атаку РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.

Зокрема, знищили:

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К",

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59,

  • 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області. Дрони випустили з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.

РФ намагалася атакувати Київ дронами та ракетами

В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці — крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

Як повідомили в КМВА, ракети та дрони збили на підступах до столиці.Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.

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