Сили ППО збили 25 дронів та три ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 3 ракетами та 26 ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити 28 повітряних цілей.
Головні тези:
- За даними командувача Повітряних сил, Сили ППО збили 28 повітряних цілей внаслідок атаки РФ на Україну.
- Атака російських загарбників відбувалася у межах кількох областей України, а також столиці Києва.
- Російські ракети та дрони запускалися з різних областей РФ, а також з тимчасово окупованої території.
Що відомо про атаку РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей.
Зокрема, знищили:
1 крилату ракету "Іскандер-К",
2 керовані авіаційні ракети Х-59,
25 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
РФ намагалася атакувати Київ дронами та ракетами
В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці — крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.
Як повідомили в КМВА, ракети та дрони збили на підступах до столиці.Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.
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