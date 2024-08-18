Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

18 серпня РФ атакувала Україну 16 повітряними цілями. Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.
Головні тези:
- Сили ППО України успішно збили 5 ракет та 8 дронів-камікадзе під час атаки РФ 18 серпня.
- Загроза була знейтралізована завдяки ефективній дії протиповітряних військ та радіотехнічним
- РФ атакувала балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами.
Що відомо про атаку РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".
Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
1 балістичну ракету "Іскандер-М";
2 балістичні ракети KN-23;
2 керовані авіаційні ракети Х-59;
3 крилаті ракети (тип уточнюється);
8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
2 балістичні ракети KN-23;
3 крилаті ракети (тип уточнюється);
8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Олещук додав, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.
РФ намагалася двічі атакувати Київ 18 серпня
Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, за попередньою інформацією, тип озброєння, яке використав ворог, на кшталт "Іскандер-К".
Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.
Проте Сили та засоби ППО усі ворожі цілі знищили. В Києві без руйнувань та потерпілих.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-