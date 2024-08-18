Сили ППО збили 5 ракет та 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Що відомо про атаку РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей: Поширити

2 балістичні ракети KN-23;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук додав, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.

РФ намагалася двічі атакувати Київ 18 серпня

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, за попередньою інформацією, тип озброєння, яке використав ворог, на кшталт "Іскандер-К".

Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку.

Проте Сили та засоби ППО усі ворожі цілі знищили. В Києві без руйнувань та потерпілих.