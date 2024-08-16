ППО вночі збила 5 дронів під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО вночі збила 5 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Микола Олещук
Підрозділи ППО
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За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, злочинна армія РФ протягом ночі атакувала Україну балістичними ракетами “Іскандер” та ударними дронами. 

Головні тези:

  • Під час нічної атаки РФ на Україну українське ППО знищило 5 дронів.
  • Українські захисники успішно працювали у п'яти областях, включаючи Полтавську, Житомирську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську.
  • Протиповітряна оборона готова діяти у разі повторних атак з боку РФ, підтверджуючи готовність України відбити будь-які ворожі загрози.
  • За добу у Чорному морі РФ вивела на бойове чергування один ракетноносій, здійснивши загальний залп до 4 ракет. В Азовському та Середземному морях ворожі кораблі обмежені.
  • Спільні сили та засоби протиповітряної оборони в Києві розкрилить дієвість та готовність в умовах можливих нових загроз.

Що відомо про результати роботи з відбиття повітряної атаки армії РФ по Україні

Олещук підкреслив, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети “Іскандер-М” та 3 ударні дрони типу “Shahed”, а також 2 БпЛА невстановленого типу з території Курської області.

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

Що відомо про рівень ракетної небезпеки з моря

За інформацією ВМС ЗСУ, вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор

  • до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

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