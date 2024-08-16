За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, злочинна армія РФ протягом ночі атакувала Україну балістичними ракетами “Іскандер” та ударними дронами.

Що відомо про результати роботи з відбиття повітряної атаки армії РФ по Україні

Олещук підкреслив, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети “Іскандер-М” та 3 ударні дрони типу “Shahed”, а також 2 БпЛА невстановленого типу з території Курської області.

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.

Що відомо про рівень ракетної небезпеки з моря

За інформацією ВМС ЗСУ, вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: