За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, злочинна армія РФ протягом ночі атакувала Україну балістичними ракетами “Іскандер” та ударними дронами.
Головні тези:
- Під час нічної атаки РФ на Україну українське ППО знищило 5 дронів.
- Українські захисники успішно працювали у п'яти областях, включаючи Полтавську, Житомирську, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську.
- Протиповітряна оборона готова діяти у разі повторних атак з боку РФ, підтверджуючи готовність України відбити будь-які ворожі загрози.
- За добу у Чорному морі РФ вивела на бойове чергування один ракетноносій, здійснивши загальний залп до 4 ракет. В Азовському та Середземному морях ворожі кораблі обмежені.
- Спільні сили та засоби протиповітряної оборони в Києві розкрилить дієвість та готовність в умовах можливих нових загроз.
Що відомо про результати роботи з відбиття повітряної атаки армії РФ по Україні
Олещук підкреслив, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети “Іскандер-М” та 3 ударні дрони типу “Shahed”, а також 2 БпЛА невстановленого типу з території Курської області.
Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.
За інформацією Повітряних Сил, з району Курської області, росіяни запустили ударні БпЛА. Столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за дві години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини.
В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
За інформацією оперативного зведення на цю хвилину, в столиці без руйнувань та постраждалих.
Що відомо про рівень ракетної небезпеки з моря
За інформацією ВМС ЗСУ, вранці 16 серпня Росія вивела на бойове чергування у Чорному морі один ракетоносій. Загальний залп - до 4 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі - один російський корабель, носії ракет відсутні.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор
до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
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