По информации командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер" и ударными дронами.
Главные тезисы
- Украинское ПВО сбило 5 дронов в ходе ночной атаки России по Украине.
- Защитники Украины оперировали успешно в пяти областях, включая Полтавскую, Житомирскую и Одесскую.
- Противовоздушная оборона Киева готова к новым угрозам и обеспечению безопасности страны.
- Российские корабли ограничены в Черном и Азовском морях, однако ракетоноситель выведен на боевое дежурство.
- Воздушные силы Украины продемонстрировали высокую готовность к действиям в условиях возможных атак и угроз.
Что известно о результатах работы по отражению воздушной атаки армии РФ по Украине
Олещук подчеркнул, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистических ракеты "Искандер-М" и 3 ударные дроны типа "Shahed", а также 2 БпЛА неустановленного типа с территории Курской области.
Украинские защитники уничтожили все дроны, выпущенные россиянами. Противовоздушная оборона работала в пяти областях – Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.
По информации Воздушных Сил, из района Курской области россияне запустили ударные БПЛА. Столице летательные аппараты противника достались примерно через два часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.
В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.
По информации оперативной постройки на эту минуту, в столице без разрушений и пострадавших.
Что известно об уровне ракетной опасности с моря
По информации ВМС ВСУ, утром 16 августа Россия вывела на боевое дежурство в Черном море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один российский корабль, носители ракет отсутствуют.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор
к Азовского моря - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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