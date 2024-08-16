ПВО ночью сбила 5 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО ночью сбила 5 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

Николай Олещук
Подразделения ПВО
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По информации командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер" и ударными дронами.

Главные тезисы

  • Украинское ПВО сбило 5 дронов в ходе ночной атаки России по Украине.
  • Защитники Украины оперировали успешно в пяти областях, включая Полтавскую, Житомирскую и Одесскую.
  • Противовоздушная оборона Киева готова к новым угрозам и обеспечению безопасности страны.
  • Российские корабли ограничены в Черном и Азовском морях, однако ракетоноситель выведен на боевое дежурство.
  • Воздушные силы Украины продемонстрировали высокую готовность к действиям в условиях возможных атак и угроз.

Что известно о результатах работы по отражению воздушной атаки армии РФ по Украине

Олещук подчеркнул, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистических ракеты "Искандер-М" и 3 ударные дроны типа "Shahed", а также 2 БпЛА неустановленного типа с территории Курской области.

Украинские защитники уничтожили все дроны, выпущенные россиянами. Противовоздушная оборона работала в пяти областях – Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

По информации Воздушных Сил, из района Курской области россияне запустили ударные БПЛА. Столице летательные аппараты противника достались примерно через два часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По информации оперативной постройки на эту минуту, в столице без разрушений и пострадавших.

Что известно об уровне ракетной опасности с моря

По информации ВМС ВСУ, утром 16 августа Россия вывела на боевое дежурство в Черном море один ракетоноситель. Общий залп – до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море – один российский корабль, носители ракет отсутствуют.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор

  • к Азовского моря - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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