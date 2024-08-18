Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Что известно об атаке РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: Поделиться

2 баллистические ракеты KN-23;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук добавил, что остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

РФ пыталась дважды атаковать Киев 18 августа

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, по предварительной информации, тип вооружения, которое использовал враг, типа "Искандер-К".

После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.

Однако Силы и средства ПВО все вражеские цели уничтожили. В Киеве без разрушений и потерпевших.