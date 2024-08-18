Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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18 августа РФ атаковала Украину 16 воздушными целями. Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.

Главные тезисы

  • Силы ПВО уничтожили 5 ракет и 8 дронов-камикадзе в ходе атаки РФ на Украину.
  • Противовоздушная оборона осуществила успешное противодействие вражеским средствам воздушного нападения.
  • В результате атаки все вражеские цели были уничтожены, не нанеся ущерба населенным пунктам.

Что известно об атаке РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

  • 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

  • 2 баллистические ракеты KN-23;

  • 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

  • 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук добавил, что остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

РФ пыталась дважды атаковать Киев 18 августа

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, по предварительной информации, тип вооружения, которое использовал враг, типа "Искандер-К".

После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.

Однако Силы и средства ПВО все вражеские цели уничтожили. В Киеве без разрушений и потерпевших.

Спасибо воинам противовоздушной обороны за надежную защиту! Но не забываем, что наша собственная защита зависит во многом от нас самих. А именно от соблюдения правил поведения при угрозах — всегда находиться в укрытиях.

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