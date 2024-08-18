Силы ПВО сбили 5 ракет и 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

18 августа РФ атаковала Украину 16 воздушными целями. Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.
Главные тезисы
- Силы ПВО уничтожили 5 ракет и 8 дронов-камикадзе в ходе атаки РФ на Украину.
- Противовоздушная оборона осуществила успешное противодействие вражеским средствам воздушного нападения.
- В результате атаки все вражеские цели были уничтожены, не нанеся ущерба населенным пунктам.
Что известно об атаке РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
2 баллистические ракеты KN-23;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
2 баллистические ракеты KN-23;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Олещук добавил, что остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.
РФ пыталась дважды атаковать Киев 18 августа
Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, по предварительной информации, тип вооружения, которое использовал враг, типа "Искандер-К".
После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.
Однако Силы и средства ПВО все вражеские цели уничтожили. В Киеве без разрушений и потерпевших.
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