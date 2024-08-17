Украинская ПВО сбила все дроны во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская ПВО сбила все дроны во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Противовоздушная оборона Украины смогла успешно отразить новую атаку российских захватчиков на мирные украинские города и села.

Главные тезисы

  • Украинская армия уничтожила все 14 дронов, использованных РФ для атаки.
  • Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области, нанеся ущерб мирному населению и убив гражданскую.

Атака РФ на Украину 17 августа. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины, в ночь на 17 августа 2024 года армия РФ нанесла удар крылатой ракетой «Искандер-К» по городу Сумы (пуски из Воронежской области — РФ).

Кроме того, указано, что враг также атаковал 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ.

Противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить в небе все 14 шахедов.

К отражению этой атаки присоединились мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях. Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области

Под ударом врага снова оказалось село Казачья Лопань в Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина.

Кроме того, указано, что российские оккупанты уничтожили частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

Позже в 4:30 произошел обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Утром 17 августа российская авиация атаковала Сумы. После этого вспыхнули 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.

Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.

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