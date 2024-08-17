Украинская ПВО сбила все дроны во время атаки РФ

Противовоздушная оборона Украины смогла успешно отразить новую атаку российских захватчиков на мирные украинские города и села.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила все 14 дронов, использованных РФ для атаки.
- Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области, нанеся ущерб мирному населению и убив гражданскую.
Атака РФ на Украину 17 августа. Что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины, в ночь на 17 августа 2024 года армия РФ нанесла удар крылатой ракетой «Искандер-К» по городу Сумы (пуски из Воронежской области — РФ).
Кроме того, указано, что враг также атаковал 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ.
Противовоздушная оборона Украины смогла уничтожить в небе все 14 шахедов.
К отражению этой атаки присоединились мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил.
Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области
Под ударом врага снова оказалось село Казачья Лопань в Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина.
Кроме того, указано, что российские оккупанты уничтожили частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.
Позже в 4:30 произошел обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Утром 17 августа российская авиация атаковала Сумы. После этого вспыхнули 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами.
Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-