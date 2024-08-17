ВСУ продвинулись в Курской области — карта

Согласно данным украинских и американских аналитиков, Вооруженные силы Украины смогли занять новые территории российской Курщины в течение последних суток.

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на юго-восток в Курской области. Американский Институт изучения войны подтверждает информацию о захвате села Борки. Последние события в регионе свидетельствуют о напряженной ситуации.

Что происходит в Курской области

Украинские силы продолжили продвижение юго-восточнее Суджи 16 августа на фоне продолжения украинских операций в Курской области, — сказано в сообщении американского Института изучения войны. Поделиться

Кроме того, аналитики обращают внимание на заявления российских военных блогеров.

По словам последних, бойцы ВСУ смогли продвинуться к востоку от Мирного и к югу от Спального (оба к юго-востоку от Суджи).

Стоит также отметить, что геолокационные снимки, обнародованные 15 августа, подтверждают тот факт, что украинские силы недавно действовали в пределах села Борки (юго-восточнее Суджи).

Боевые действия продолжаются севернее Суджи возле Русского Поречного, восточнее Суджи возле Агронома и юго-восточнее Суджи вдоль линии Гирьи-Комышне-Крупец-Спальне. Поделиться

Фото: understandingwar.org

Как украинские аналитики комментируют продвижение ВСУ

Согласно данным экспертов проекта DeepState, Вооруженные силы Украины смогли взять под свой контроль село Борки Курской области РФ.

Силы Обороны свободили Борки в Курщине, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, в DeepState утверждают, что российские захватчики смогли продвинуться в Гродовце, Николаевке и Северном Донецкой области.