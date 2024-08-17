ВСУ продвинулись в Курской области — карта

Согласно данным украинских и американских аналитиков, Вооруженные силы Украины смогли занять новые территории российской Курщины в течение последних суток.
Главные тезисы
Вооруженные силы Украины успешно продвигаются на юго-восток в Курской области.
Американский Институт изучения войны подтверждает информацию о захвате села Борки.
Последние события в регионе свидетельствуют о напряженной ситуации.
Что происходит в Курской области
Кроме того, аналитики обращают внимание на заявления российских военных блогеров.
По словам последних, бойцы ВСУ смогли продвинуться к востоку от Мирного и к югу от Спального (оба к юго-востоку от Суджи).
Стоит также отметить, что геолокационные снимки, обнародованные 15 августа, подтверждают тот факт, что украинские силы недавно действовали в пределах села Борки (юго-восточнее Суджи).
Как украинские аналитики комментируют продвижение ВСУ
Согласно данным экспертов проекта DeepState, Вооруженные силы Украины смогли взять под свой контроль село Борки Курской области РФ.
Кроме того, в DeepState утверждают, что российские захватчики смогли продвинуться в Гродовце, Николаевке и Северном Донецкой области.
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