В Украине создали боевой модуль "Хищник". В чем его особенности
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Технологии
Дата публикации

В Украине создали боевой модуль "Хищник". В чем его особенности

Украина
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Источник:  online.ua

В Украине был создан боевой модуль "Хищник", который имеет машинное зрение и создан для уничтожения целей в небе и на земле.

Главные тезисы

  • Боевой модуль "Хищник" создан в Украине и оснащен машинным зрением для уничтожения целей в небе и на земле.
  • Модуль имеет гиростабилизированную платформу с вооружением дистанционного управления и готовится к полевым испытаниям и серийному производству.
  • Модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы.

Боевой модуль "Хищник": что известно

Уже в ближайшие месяцы команда разработчиков планирует провести полевые испытания модуля и начать серийное производство.

Об этом сообщает оборонный кластер Brave1 в Facebook.

Особенности модуля:

  • оснащен гиростабилизированной платформой с вооружением

  • дистанционное управление, в том числе через интернет

  • модуль можно устанавливать на подвижные автономные и управляемые наземные и надводные платформы или использовать как стационарную турель

  • боевой модуль имеет возможность ведения огня по летательным и наземным средствам.

Следует заметить, что модуль может быть установлен на наземных и надводных боевых работах, как автономных, так и управляемых. "Хищник" также может работать как стационарная турель.

Что известно о дроне-камикадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, которая является одной из крупнейших международных оборонных выставок, был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе, который имеет экспортное название (на английском) Mace, который часто называют аналогом "Ланцета". Это связано как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и с аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

Сам дрон представлен компанией UAC на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское — "Булава".

И согласно опубликованным характеристикам и краткому описанию, Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона — комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую.

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