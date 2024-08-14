В Україні створили бойовий модуль "Хижак". У чому його особливості

В Україні було створено бойовий модуль "Хижак", який має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі.

Бойовий модуль "Хижак": що відомо

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Особливості модуля:

оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням

дистанційне керування, в тому числі через інтернет

модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель

бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.

Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. "Хижак" також може працювати як стаціонарна турель.

Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (англійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.

Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".

Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.