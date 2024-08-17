ЗСУ просунулися у Курській області — карта

Згідно з даними українських та американських аналітиків, Збройні сили України змогли зайняти нові території російської Курщини протягом останньої доби.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно просуваються на південний схід в Курській області.
- Американський Інститут вивчення війни підтверджує інформацію про захоплення села Борки на російській Курщині.
- Останні події в регіоні свідчать про напружену ситуацію.
Що відбувається у Курській області
Окрім того, аналітики звертають увагу на заяви російських військових блогерів.
За словами останніх, бійці ЗСУ змогли просунутися на схід від Мирного і на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі).
Варто також зазначити, що геолокаційні знімки, які були оприлюднені 15 серпня, підтверджують той факт, що українські сили нещодавно діяли в межах села Борки (на південний схід від Суджі).
Як українські аналітики коментують просування ЗСУ
Згідно з даними експертів проєкту DeepState, Збройні сили України змогли взяти піл свій контроль село Борки Курської області РФ.
Окрім того, у DeepState стверджують, що російські загарбники змогли просунутися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині.
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