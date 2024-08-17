ЗСУ просунулися у Курській області — карта
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ просунулися у Курській області — карта

ЗСУ
Джерело:  ISW

Згідно з даними українських та американських аналітиків, Збройні сили України змогли зайняти нові території російської Курщини протягом останньої доби.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно просуваються на південний схід в Курській області.
  • Американський Інститут вивчення війни підтверджує інформацію про захоплення села Борки на російській Курщині.
  • Останні події в регіоні свідчать про напружену ситуацію.

Що відбувається у Курській області

Українські сили продовжили просування на південний схід від Суджі 16 серпня на тлі продовження українських операцій у Курській області, — йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни.

Окрім того, аналітики звертають увагу на заяви російських військових блогерів.

За словами останніх, бійці ЗСУ змогли просунутися на схід від Мирного і на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі).

Варто також зазначити, що геолокаційні знімки, які були оприлюднені 15 серпня, підтверджують той факт, що українські сили нещодавно діяли в межах села Борки (на південний схід від Суджі).

Бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від Суджі біля Агронома та на південний схід від Суджі вздовж лінії Гир'ї-Комишне-Крупець-Спальне.

Фото: understandingwar.org

Як українські аналітики коментують просування ЗСУ

Згідно з даними експертів проєкту DeepState, Збройні сили України змогли взяти піл свій контроль село Борки Курської області РФ.

Сили Оборони звільнили Борки на Курщині, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, у DeepState стверджують, що російські загарбники змогли просунутися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині.

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 16 серпня українські аналітики заявили, що Сили оборони контролюють село Внєзапноє Курської області РФ.

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