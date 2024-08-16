У Бундестазі озвучили Шольцу нову вимогу на тлі контрнаступу ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації

У Бундестазі озвучили Шольцу нову вимогу на тлі контрнаступу ЗСУ

Бундестаг
Джерело:  online.ua

Очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вимагає від влади ФРН збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також розпочати постачання бронемашин Fuchs.

Головні тези:

  • Постачання техніки для ЗСУ у Курській області може відіграти ключову роль на цьому етапі війни.
  • Маркус Фабер підкреслює, що дії України підпадають під положення міжнародного права.
  • З цим погоджуються Велика Британія та Канада, які також дозволяють Україні використовувати їхню зброю на території РФ.

Фабер закликає Німеччину підсилити наступ ЗСУ на Курщині

Фабер звертає увагу на те, що блискавичний тріумф Збройних сил України у Курській області має стати для офіційного Берліна приводом говорити про надання їм більшої кількості Leopard та Fuchs.

Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна, — озвучив свою думку з цього приводу Маркус Фабер.

На його переконання, надаючи військову підтримку Україні, Німеччина має можливість закласти підвалини для тривалого миру в Європі.

Німеччина дала дозвіл Україні на використання її зброї у Курській операції

За словами Маркуса Фабера, наразі офіційний Берлін не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Коли вона передається Україні, це українська зброя… Це стосується всіх матеріалів, включно з основним бойовим танком Leopard 2, — наголосив він.

Маркус Фабер звернув увагу на те, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій.

Як зазначає німецький чиновник, застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права.

Варто додати, що Велика Британія та Канада також дозволили Україні використовувати свою зброю на території РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи наважиться РФ знову атакувати Україну після поразки у війні — відповідь ветерана "Айдару"
Станіслав “Уксус” Дехтяр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чорноморський флот РФ у Криму капітулював — командир спецпідрозділу ГУР “Group 13”
Чорноморський флот РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ продовжують брати під контроль нові населені пункти на Курщині
Танк ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?