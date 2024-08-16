У Бундестазі озвучили Шольцу нову вимогу на тлі контрнаступу ЗСУ

Очільник оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вимагає від влади ФРН збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також розпочати постачання бронемашин Fuchs.
Головні тези:
- Постачання техніки для ЗСУ у Курській області може відіграти ключову роль на цьому етапі війни.
- Маркус Фабер підкреслює, що дії України підпадають під положення міжнародного права.
- З цим погоджуються Велика Британія та Канада, які також дозволяють Україні використовувати їхню зброю на території РФ.
Фабер закликає Німеччину підсилити наступ ЗСУ на Курщині
Фабер звертає увагу на те, що блискавичний тріумф Збройних сил України у Курській області має стати для офіційного Берліна приводом говорити про надання їм більшої кількості Leopard та Fuchs.
На його переконання, надаючи військову підтримку Україні, Німеччина має можливість закласти підвалини для тривалого миру в Європі.
Німеччина дала дозвіл Україні на використання її зброї у Курській операції
За словами Маркуса Фабера, наразі офіційний Берлін не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.
Маркус Фабер звернув увагу на те, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій.
Як зазначає німецький чиновник, застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права.
Варто додати, що Велика Британія та Канада також дозволили Україні використовувати свою зброю на території РФ.
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