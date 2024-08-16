У Бундестазі озвучили Шольцу нову вимогу на тлі контрнаступу ЗСУ

Фабер закликає Німеччину підсилити наступ ЗСУ на Курщині

Фабер звертає увагу на те, що блискавичний тріумф Збройних сил України у Курській області має стати для офіційного Берліна приводом говорити про надання їм більшої кількості Leopard та Fuchs.

Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим більше, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна, — озвучив свою думку з цього приводу Маркус Фабер. Поширити

На його переконання, надаючи військову підтримку Україні, Німеччина має можливість закласти підвалини для тривалого миру в Європі.

Liebe Freunde,



der Vormarsch der Verteidiger bei #Kursk ist beeindruckend. #Putin scheitert bei der Verteidigung Russlands. Der Erfolg der #Ukraine muss für uns Anlass sein über die Abgabe von weiteren #Leopard2 und #Fuchs zu sprechen. — Marcus Faber (@MarcusFaber) August 16, 2024

Німеччина дала дозвіл Україні на використання її зброї у Курській операції

За словами Маркуса Фабера, наразі офіційний Берлін не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Коли вона передається Україні, це українська зброя… Це стосується всіх матеріалів, включно з основним бойовим танком Leopard 2, — наголосив він. Поширити

Маркус Фабер звернув увагу на те, що у зв'язку з нападом Росії на Україну, територія обох держав є зоною бойових дій.

Як зазначає німецький чиновник, застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права.