В Бундестаге озвучили Шольцу новое требование на фоне контрнаступления ВСУ

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер требует от властей ФРГ увеличить поставки в Украину танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.
Главные тезисы
- Снабжение техники для ВСУ в Курской области может сыграть ключевую роль на этом этапе войны.
- Маркус Фабер подчеркивает, что действия Украины подпадают под положение международного права.
- С этим согласны Великобритания и Канада, которые также разрешают Украине использовать их оружие на территории РФ.
Фабер призывает Германию усилить наступление ВСУ на Курщине
Фабер обращает внимание на то, что молниеносный триумф Вооруженных сил Украины в Курской области должен стать для официального Берлина поводом говорить о предоставлении большего количества Leopard и Fuchs.
По его убеждению, оказывая военную поддержку Украине, у Германии есть возможность заложить основы для длительного мира в Европе.
Германия дала разрешение Украине использовать ее оружие в Курской операции
По словам Маркуса Фабера, официальный Берлин не видит проблемы в том, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.
Маркус Фабер обратил внимание на то, что в связи с нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий.
Как отмечает немецкий чиновник, применение оружия подпадает под действие положений международного права.
Следует добавить, что Великобритания и Канада также разрешили Украине использовать свое оружие на территории РФ.
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