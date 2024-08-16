В Бундестаге озвучили Шольцу новое требование на фоне контрнаступления ВСУ

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер требует от властей ФРГ увеличить поставки в Украину танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.

Фабер призывает Германию усилить наступление ВСУ на Курщине

Фабер обращает внимание на то, что молниеносный триумф Вооруженных сил Украины в Курской области должен стать для официального Берлина поводом говорить о предоставлении большего количества Leopard и Fuchs.

Пока мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина, — озвучил свое мнение на этот счет Маркус Фабер. Поделиться

По его убеждению, оказывая военную поддержку Украине, у Германии есть возможность заложить основы для длительного мира в Европе.

Liebe Freunde,



der Vormarsch der Verteidiger bei #Kursk ist beeindruckend. #Putin scheitert bei der Verteidigung Russlands. Der Erfolg der #Ukraine muss für uns Anlass sein über die Abgabe von weiteren #Leopard2 und #Fuchs zu sprechen. — Marcus Faber (@MarcusFaber) August 16, 2024

Германия дала разрешение Украине использовать ее оружие в Курской операции

По словам Маркуса Фабера, официальный Берлин не видит проблемы в том, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Когда оно передается Украине, — это украинское оружие… Это касается всех материалов, включая основной боевой танк Leopard 2, — подчеркнул он. Поделиться

Маркус Фабер обратил внимание на то, что в связи с нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий.

Как отмечает немецкий чиновник, применение оружия подпадает под действие положений международного права.